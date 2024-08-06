Камала Харрис выбрала Уолца кандидатом в вице-президенты

06 августа 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Камала Харрис стала кандидатом в президенты США от Демократической партии Фото: Official White House / Lawrence Jackson новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выбрала кандидата в вице-президенты. Им стал губернатор Миннесоты Тим Уолц. Об этом сообщили CNN. «Вице-президент Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца своим напарником», — сообщило CNN. Там же отметили, что она должна появиться вместе с Уолцем на первом совместном митинге в Филадельфии. Ранее сообщалось, что Харрис выбирает кандидата в вице-президенты США. Ее круг поиска кандидата сузился до губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Миннесоты Тима Уолца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выбрала кандидата в вице-президенты. Им стал губернатор Миннесоты Тим Уолц. Об этом сообщили CNN. «Вице-президент Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца своим напарником», — сообщило CNN. Там же отметили, что она должна появиться вместе с Уолцем на первом совместном митинге в Филадельфии. Ранее сообщалось, что Харрис выбирает кандидата в вице-президенты США. Ее круг поиска кандидата сузился до губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Миннесоты Тима Уолца.