Камала Харрис выбрала Уолца кандидатом в вице-президенты

Камала Харрис стала кандидатом в президенты США от Демократической партии
новость из сюжетаВыборы президента США в 2024 году
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выбрала кандидата в вице-президенты. Им стал губернатор Миннесоты Тим Уолц. Об этом сообщили CNN.
«Вице-президент Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца своим напарником», — сообщило CNN. Там же отметили, что она должна появиться вместе с Уолцем на первом совместном митинге в Филадельфии.
Ранее сообщалось, что Харрис выбирает кандидата в вице-президенты США. Ее круг поиска кандидата сузился до губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Миннесоты Тима Уолца.
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