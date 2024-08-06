Камала Харрис выбрала Уолца кандидатом в вице-президенты

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Камала Харрис стала кандидатом в президенты США от Демократической партии Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выбрала кандидата в вице-президенты. Им стал губернатор Миннесоты Тим Уолц. Об этом сообщили CNN.

«Вице-президент Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца своим напарником», — сообщило CNN. Там же отметили, что она должна появиться вместе с Уолцем на первом совместном митинге в Филадельфии.

Ранее сообщалось, что Харрис выбирает кандидата в вице-президенты США. Ее круг поиска кандидата сузился до губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Миннесоты Тима Уолца.

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Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выбрала кандидата в вице-президенты. Им стал губернатор Миннесоты Тим Уолц. Об этом сообщили CNN. «Вице-президент Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца своим напарником», — сообщило CNN. Там же отметили, что она должна появиться вместе с Уолцем на первом совместном митинге в Филадельфии. Ранее сообщалось, что Харрис выбирает кандидата в вице-президенты США. Ее круг поиска кандидата сузился до губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Миннесоты Тима Уолца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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