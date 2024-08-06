Участник СВО изготовил памятник выброшенному из поезда коту Твиксу. Фото

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Твикс погиб после того, как проводница высадила его из поезда на мороз
Твикс погиб после того, как проводница высадила его из поезда на мороз Фото:

Участник СВО, вдохновленный грустной историей кота Твикса, которого по ошибке высадили из поезда, изготовил памятник животному и обратился к общественному деятелю и главе «Лиги безопасного интернета» Елене Мизулиной с просьбой помочь установить его. Об этом общественница сообщила в своем telegram-канале. 

«Я, Анатолий. Меня тронула история про кота Твикса, ранее вы говорили в своем канале на эту тему. <...> Я уже получил статую готового кота Твикса, отлитого из бронзы по фотографиям», — поделился участник СВО. Текст его обращения и фотографии памятника Мизулина выложила в своем telegram-канале.

Участник СВО изготовил памятник коту "Твиксу" из бронзы
Участник СВО изготовил памятник коту "Твиксу" из бронзы
Фото:

Трагический случай с котом по кличке Твикс произошел 11 января. Питомец сумел выбраться из своей переноски, когда его хозяин спал. Проводник ошибочно предположил, что кошка была бездомной и решил высадить ее на станции в городе Кирове. Волонтеры искали пропавшее животное несколько дней, однако обнаружили его уже погибшим от холода.

По словам гендиректора и председателя правления РЖД Олега Белозерова, теперь в поездах запретят высаживать питомцев. По его словам, правила перевозки будут усовершенствованы, чтобы пассажиры могли пользоваться услугами с комфортом.

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Участник СВО, вдохновленный грустной историей кота Твикса, которого по ошибке высадили из поезда, изготовил памятник животному и обратился к общественному деятелю и главе «Лиги безопасного интернета» Елене Мизулиной с просьбой помочь установить его. Об этом общественница сообщила в своем telegram-канале.  «Я, Анатолий. Меня тронула история про кота Твикса, ранее вы говорили в своем канале на эту тему. <...> Я уже получил статую готового кота Твикса, отлитого из бронзы по фотографиям», — поделился участник СВО. Текст его обращения и фотографии памятника Мизулина выложила в своем telegram-канале. Трагический случай с котом по кличке Твикс произошел 11 января. Питомец сумел выбраться из своей переноски, когда его хозяин спал. Проводник ошибочно предположил, что кошка была бездомной и решил высадить ее на станции в городе Кирове. Волонтеры искали пропавшее животное несколько дней, однако обнаружили его уже погибшим от холода. По словам гендиректора и председателя правления РЖД Олега Белозерова, теперь в поездах запретят высаживать питомцев. По его словам, правила перевозки будут усовершенствованы, чтобы пассажиры могли пользоваться услугами с комфортом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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