В курганском селе из-за подъема уровня реки вода подошла к приусадебным участкам

В селе Чумляк Щучанского округа вода подошла к приусадебным участкам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Щучанском округе Курганской области из-за подъема уровня в реке Миасс вода подошла к приусадебным участкам села Чумляк, а в деревне Кузнецово затопило колодец. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области. Отмечается, что угрозы жилым домам и комплексу отдыха и оздоровления детей «Чумляк» нет.

«В настоящее время вода подошла к приусадебным участкам села Чумляк. Угрозы жилым домам и комплексу отдыха и оздоровления детей нет. Комплекс отдыха и оздоровления „Чумляк“ находиться на существенном расстоянии от села. В деревне Кузнецово Щучанского округа подтоплен колодец, там организован подвоз питьевой воды», — указано в сообщении правительства области.

Администрация Щучанского округа совместно с профильными органами власти держат ситуацию на контроле. Глава округа Павел Самохвалов на месте встретился с жителями деревни Кузнецово и дачниками, которые приезжают сюда летом.

Также в регионе контролируют ситуацию на реке Уй в Целинном округе. В Усть-Уйском вода подбирается к дорожному полотну. На случай подтопления дороги транспортное сообщение, доступ экстренных служб в населенный пункт будет организован с помощью автомобилей высокой проходимости. В селах Усть-Уйсое, Красный Октябрь, Луговая пополнен запас продуктов питания, медикаментов и топлива. Аграрии вывозят сено с пойменных лугов.

Ранее URA.RU писало, что в Челябинской области из ливней вырос уровень воды в реках. Река Миасс вышла из берегов, некоторые районы пострадали из-за подтопления.