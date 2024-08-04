Челябинская область восстанавливается после наводнения: что известно к этому часу

Челябинская область восстанавливается после сильных дождей

В Челябинской области продолжают устранять последствия наводнений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинске вандалы повредили временную отводную сеть для откачки воды по улице Машиностроителей. В Еманжелинском районе завершились основные работы по водопонижению, а в Коркино рекомендуют пить только кипяченую воду. Как Челябинская область восстанавливается после наводнения из-за ливней, в материале на URA.RU.

Вандалы повредили временную отводную сеть в Челябинске

В Ленинском районе Челябинска рано утром 4 августа вандалы повредили в нескольких местах отводную сеть на улице Машиностроителей. В результате, пришлось приостановить откачку воду, сообщили в пресс-службе администрации города.

Чтобы откачать воду в районе улиц Энергетиков и Крондштадской специально было закрыто движение для транспорта по важной магистрали по улице Машиностроителей. Движение перекрыли еще 3 августа.

Затопленные дворы по улице Энергетиков в Челябинске Фото: Анастасия Шишкова © URA.RU

Губернатор Текслер в воскресенье проинспектировал Ленинский район

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 августа посетил затопленный Ленинский район, чтобы оценить ситуацию. Наиболее сложная обстановка сложилась в районе улиц Энергетиков, Кронштадтская, Машиностроителей и Нахимова, уточили в пресс-службе правительства региона.

В настоящий момент там установлены мощные водооткачивающие машины, проложены магистральные линии. Текслер поручил восстановить электроснабжение в домах по улице Энергетиков в Челябинске до конца 4 августа.

Текслер во время инспекции в Ленинском районе Telegram-канал «Пул74»

Установлены выплаты пострадавшим от наводнения

Текслер установил выплаты на восстановление жилья пострадавшим от подтоплений. Социальные единовременные выплаты полагаются жителям Челябинской области, чьи частные дома и квартиры получили урон во время продолжительных ливней.

«Размер выплаты рассчитывается исходя из общей площади жилого помещения и стоимости восстановления одного квадратного метра жилья, которая составляет девять тысяч рублей», — говорится в постановлении, подписанном губернатором. Срок подачи заявлений в министерство социальных отношений региона не позднее 1 октября 2024 года.

Подать заявление на получение выплат нужно до 1 октября 2024 года (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Еманжелинский район завершил работы по водопонижению

В Еманжелинском районе, в котором после сильных ливней затопило дома в поселках, основные работы по водопонижению завершены. Об этом рассказал 4 августа глава района Евгений Светлов.

Уже восстановлен нарушенный борт земляного вала за поселком Пионерский, улучшена пропускная способность реки Еманжелинка за поселком Рабочий. «По поручению губернатора готовим заявку на выделение средств для восстановления нарушенной дорожной инфраструктуры», — написал Светлов в своем telegram-канале.

Сейчас в районе необходимо как можно скорее решить вопросы по быстрому отводу воды, в том числе из частных домов, а также просушить затопленные помещения и выплатить материальную помощь пострадавшим. На местном заседании штаба по ликвидации ЧС отдельно обсуждался вопрос по профилактике распространения инфекционных заболеваний и дезобработки подтопленных территорий.

В поселках Еманжелинского района дома уходили под воду из-за наводнения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Коркино рекомендуют пить только кипяченую воду

Жителям города Коркино, поселка Роза, станции Дубровка — Челябинская и деревни Дубровка рекомендовано кипятить воду перед употреблением. Причина — колебаниями качества воды на Шершневском водохранилище, заявили в администрации Коркинского округа. Жителям напомнили, что меры предосторожности необходимы для предотвращения заболеваний.

Пить воду из-под крана крайне не рекомендуется (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дорога в Красноармейском районе ушла в овраг

Дорога в поселке Дубровка продолжает разрушаться. Дорожное покрытие стало ломаться после обильных осадков. Движение машин по участку «Дубровка — Лазурный» полностью закрыто, сообщили 4 августа в пресс-службе муниципалитета.

Вот как выглядела дорога днем 4 августа Группа «Администрации Дубровского сельского поселения» в соцсети «ВКонтакте»