Глава ФоРГО назвал главные задачи для парламентских партий на выборах-2024

ФоРГО разобрал стратегии парламентских партий на выборах-2024

06 августа 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Костин обозначил, какие задачи необходимо решить парламентским партиям во время кампании-2024 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин определил главные задачи парламентских партий, которые им нужно решить в ходе избирательной кампании 2024 года. Свою оценку он дал на круглом столе «ЕДГ-2024». «Задача „Единой России“ — подтверждение лидерства, попытка зафиксировать высокие рейтинги в электоральных результатах и восстановление позиций в ряде субъектов, где у ЕР пять лет назад все было не очень хорошо. Это Хабаровский край, республика Алтай, Элиста (Калмыкия)», — заявил политолог. Он добавил, что эти выборы продемонстрируют, сумели ли региональные отделения ЕР сделать работу над ошибками. Главная задача КПРФ, по словам Костина, доказать статус главной оппозиционной силы. «Сделать это на выборах губернаторов достаточно непросто, потому что выборы идут по референдумному сценарию выборов, и основные кандидаты почти везде однозначно выиграют выборы с хорошими результатами. Основная задача штабов сделать так, чтобы результаты кампании в максимальной степени соответствовали представлению избирателей об условиях „новой нормальности“, отложенного выборы и консенсуса», — отметил Костин. По его словам, у КПРФ есть неплохие шансы на этих выборах. ЛДПР в эту кампанию необходимо доказать свою конкурентоспособность в условиях «новой лидерской конструкции». «Скажу так обтекаемо, чтобы никого из вождей, пришедших на смену Владимиру Вольфовичу (Жириновскому) не оскорблять. Задача крайне важная, потому что первая тройка, пятерка или десятка в списке на федеральных выборах имеет огромное значение. Для ЛДПР вопрос, кто будет во главе это списка и кто поведет партию на выборы-2026 — вопрос не праздный», — заявил эксперт. Костин высоко оценил старания «Новых людей» найти свою повестку, которая позволит объединить вокруг себя либеральных избирателей. «Партия ведет себя активнее всего среди всей парламентской оппозиции. Пытается нащупать повестку, органичные для ее электората темы», — считает Костин. Самая «драматическая» ситуация, по словам политолога, у «Справедливой России». «Идея с объединением, очевидно, выдохлась. Партии, очевидно, необходимо нарабатывать лидерскую, технологическую конструкцию, чтобы в 2026 году преодолеть барьер хотя бы в 5%. Насколько жта задача будет решена в ходе ЕДГ — сказать сложно», — резюмирует Константин Костин. В сентябре 2024 года в России избирается 21 губернатор и 13 законодательных собраний регионов. Также выборы пройдут в думы 22-х административных центров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин определил главные задачи парламентских партий, которые им нужно решить в ходе избирательной кампании 2024 года. Свою оценку он дал на круглом столе «ЕДГ-2024». «Задача „Единой России“ — подтверждение лидерства, попытка зафиксировать высокие рейтинги в электоральных результатах и восстановление позиций в ряде субъектов, где у ЕР пять лет назад все было не очень хорошо. Это Хабаровский край, республика Алтай, Элиста (Калмыкия)», — заявил политолог. Он добавил, что эти выборы продемонстрируют, сумели ли региональные отделения ЕР сделать работу над ошибками. Главная задача КПРФ, по словам Костина, доказать статус главной оппозиционной силы. «Сделать это на выборах губернаторов достаточно непросто, потому что выборы идут по референдумному сценарию выборов, и основные кандидаты почти везде однозначно выиграют выборы с хорошими результатами. Основная задача штабов сделать так, чтобы результаты кампании в максимальной степени соответствовали представлению избирателей об условиях „новой нормальности“, отложенного выборы и консенсуса», — отметил Костин. По его словам, у КПРФ есть неплохие шансы на этих выборах. ЛДПР в эту кампанию необходимо доказать свою конкурентоспособность в условиях «новой лидерской конструкции». «Скажу так обтекаемо, чтобы никого из вождей, пришедших на смену Владимиру Вольфовичу (Жириновскому) не оскорблять. Задача крайне важная, потому что первая тройка, пятерка или десятка в списке на федеральных выборах имеет огромное значение. Для ЛДПР вопрос, кто будет во главе это списка и кто поведет партию на выборы-2026 — вопрос не праздный», — заявил эксперт. Костин высоко оценил старания «Новых людей» найти свою повестку, которая позволит объединить вокруг себя либеральных избирателей. «Партия ведет себя активнее всего среди всей парламентской оппозиции. Пытается нащупать повестку, органичные для ее электората темы», — считает Костин. Самая «драматическая» ситуация, по словам политолога, у «Справедливой России». «Идея с объединением, очевидно, выдохлась. Партии, очевидно, необходимо нарабатывать лидерскую, технологическую конструкцию, чтобы в 2026 году преодолеть барьер хотя бы в 5%. Насколько жта задача будет решена в ходе ЕДГ — сказать сложно», — резюмирует Константин Костин. В сентябре 2024 года в России избирается 21 губернатор и 13 законодательных собраний регионов. Также выборы пройдут в думы 22-х административных центров.