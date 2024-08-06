В главную свердловскую библиотеку пришел новый директор

Директором универсальной научной библиотеки имени В. Г. Белинского назначена Ольга Титова, возглавляющая совет директоров муниципальных библиотек Свердловской области. Указ о назначении руководителя подписал губернатор Евгений Куйвашев.
«Нас можно поздравить! Сегодня Белинке представлен новый директор! Ольга Анатольевна — творческая личность и эффективный руководитель, виртуозно сочетающий традиции и инновации», — написали в telegram-канале научно-методического отдела СОУНБ им. В. Г. Белинского.
Титова работает в сфере библиотечного дела 19 лет. С 2018 года директор Березовской ЦБС. С 2023-го возглавляет совет директоров муниципальных библиотек региона. Кроме того, она является лауреатом премии губернатора за 2021 год.
Ранее библиотеку Белинского более 12 лет возглавляла Ольга Опарина. По словам Куйвашева, под ее руководством были реализованы многие проекты, позволившие сделать библиотеку более доступной. В апреле она скончалась на 63-м году жизни.
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