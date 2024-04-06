В Екатеринбурге скончалась директор библиотеки Белинского

07 апреля 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Ольга Опарина посвятила развитию библиотечного дела всю свою жизнь Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге скончалась директор универсальной научной библиотеки имени В. Г. Белинского Ольга Опарина, руководившая учреждением почти 12 лет. Свои соболезнования выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, его слова приводит департамент информационной политики региона. «Ольга Дмитриевна посвятила развитию библиотечного дела всю свою жизнь. Она умела вдохновить других и сплотить вокруг себя таких же неравнодушных, ярких, энергичных и талантливых людей, какой была сама», — сказал Куйвашев. Он подчеркнул, что многие уральцы знали Опарину как мудрого и ответственного руководителя, чей талант позволил превратить библиотеку Белинского в крупнейший культурно-просветительский и образовательный центр. По словам губернатора, под ее руководством были реализованы многие проекты, позволившие сделать библиотеку более доступной, а также сохранить историческое и культурное наследие Урала. Куйвашев заявил, что Опарина также внесла значительный вклад в повышение интереса молодых свердловчан к вдумчивому чтению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге скончалась директор универсальной научной библиотеки имени В. Г. Белинского Ольга Опарина, руководившая учреждением почти 12 лет. Свои соболезнования выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, его слова приводит департамент информационной политики региона. «Ольга Дмитриевна посвятила развитию библиотечного дела всю свою жизнь. Она умела вдохновить других и сплотить вокруг себя таких же неравнодушных, ярких, энергичных и талантливых людей, какой была сама», — сказал Куйвашев. Он подчеркнул, что многие уральцы знали Опарину как мудрого и ответственного руководителя, чей талант позволил превратить библиотеку Белинского в крупнейший культурно-просветительский и образовательный центр. По словам губернатора, под ее руководством были реализованы многие проекты, позволившие сделать библиотеку более доступной, а также сохранить историческое и культурное наследие Урала. Куйвашев заявил, что Опарина также внесла значительный вклад в повышение интереса молодых свердловчан к вдумчивому чтению.