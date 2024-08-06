«Нормальный мужик»: в Нижнем Тагиле простились с испытателем танков, погибшим под завалами. Фото

В Нижнем Тагиле простились с испытателем танков Огарковым, погибшим при взрыве

06 августа 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

Мужчина в момент взрыва был дома с сыном. Мальчик сейчас в больнице Фото: URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Нижний Тагил простился с сотрудником «Уралвагонзавода», испытателем российских танков Анатолием Огарковым, который погиб под завалами дома. На похоронах вдова танкиста держала его шлем, передал корреспондент URA.RU с места событий. Прощались с водителем танков в ритуальном комплексе «Реквием». Зал, рассчитанный на 350 мест, был заполнен полностью: там собрались родственники, друзья и коллеги рабочего. «Нормальный мужик, был хорошим испытателем танков. Отработал свыше 17-20 лет», — сказал об Анатолии один из его знакомых. Другой добавил, что Огарков трудился в закрытом цеху №130, в котором собирают танки и испытывают их перед сдачей. Его считали виртуозом своего дела: коронным номером испытателя была стрельба в прыжке. По словам одного из собеседников, УВЗ оказал помощь в организации похорон. Новость по теме «Стрелял в прыжке»: под завалами в Нижнем Тагиле погиб испытатель лучших российских танков. Фото Рядом с женой Огаркова и его мамой дежурили психологи МЧС — они не отходили от убитых горем женщин ни на шаг. Проститься с Анатолием прилетел из Турции и его брат. «Во время прощания Мария, жена, прижимала к груди танкистский шлем, который, очевидно, принадлежал ее мужу. Многие не могли сдержать слез», — передал корреспондент URA.RU. Анатолия Огаркова похоронили рядом с могилой Светланы Стаиной — еще одной жертвой обрушения дома в Нижнем Тагиле. Всего по завалами погибло 10 человек: пять детей и пять взрослых. Причиной трагедии называют взрыв бытового газа. По делу о халатности, повлекшей смерть людей, задержаны мастер и два слесаря службы «Газэкс» — они последними проводили проверку газового оборудования перед взрывом. Более подробно об этом деле, — в сюжете агентства. Проститься с танкистом пришло много друзей и коллег Фото: URA.RU На кладбище дежурили скорые Фото: URA.RU На «Пихтовых горах» уже похоронили нескольких погибших при взрыве Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нижний Тагил простился с сотрудником «Уралвагонзавода», испытателем российских танков Анатолием Огарковым, который погиб под завалами дома. На похоронах вдова танкиста держала его шлем, передал корреспондент URA.RU с места событий. Прощались с водителем танков в ритуальном комплексе «Реквием». Зал, рассчитанный на 350 мест, был заполнен полностью: там собрались родственники, друзья и коллеги рабочего. «Нормальный мужик, был хорошим испытателем танков. Отработал свыше 17-20 лет», — сказал об Анатолии один из его знакомых. Другой добавил, что Огарков трудился в закрытом цеху №130, в котором собирают танки и испытывают их перед сдачей. Его считали виртуозом своего дела: коронным номером испытателя была стрельба в прыжке. По словам одного из собеседников, УВЗ оказал помощь в организации похорон. Рядом с женой Огаркова и его мамой дежурили психологи МЧС — они не отходили от убитых горем женщин ни на шаг. Проститься с Анатолием прилетел из Турции и его брат. «Во время прощания Мария, жена, прижимала к груди танкистский шлем, который, очевидно, принадлежал ее мужу. Многие не могли сдержать слез», — передал корреспондент URA.RU. Анатолия Огаркова похоронили рядом с могилой Светланы Стаиной — еще одной жертвой обрушения дома в Нижнем Тагиле. Всего по завалами погибло 10 человек: пять детей и пять взрослых. Причиной трагедии называют взрыв бытового газа. По делу о халатности, повлекшей смерть людей, задержаны мастер и два слесаря службы «Газэкс» — они последними проводили проверку газового оборудования перед взрывом. Более подробно об этом деле, — в сюжете агентства.