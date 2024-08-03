«Стрелял в прыжке»: под завалами в Нижнем Тагиле погиб испытатель лучших российских танков. Фото

При обрушении дома в Нижнем Тагиле погиб мастер с «Уралвагонзавода»

03 августа 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла днем 1 августа Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Один из погибших при обрушении пятиэтажки на ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле — Анатолий Огарков — был незаменимым специалистом на «Уралвагонзаводе». Об этом URA.RU рассказал его лучший друг, с трудом переживающий случившееся. По его словам, Анатолий в момент ЧП отдыхал дома после ночной смены: «[Сына] Лешку в садик не повели — Толя хотел с семьей побыть». Шестилетнего мальчика в итоге нашли живым, сейчас он в больнице в Екатеринбурге (перенес операцию). Анатолия искали под завалами больше суток, спасатели пытались докричаться до него. С его женой вестей на улице ждали коллеги по работе. «Эти два дня были тяжелыми — неизвестность, ожидание. Редкие кадры [спасательной операции], которые появлялись, отрывочные сведения, давали надежду… Надеюсь, это [смерть] быстро произошло, и он не слышал, не знал, просто [умер] во сне», — сказал собеседник URA.RU. Новость по теме Что известно о погибших при взрыве в Нижнем Тагиле, среди которых пятеро детей Анатолий пришел на УВЗ в 2006-м, сразу после армии, работал водителем-испытателем танков. «Участвовал в выставках, показах, коронный номер у него был стрельба в прыжке», — рассказал собеседник. На производстве Анатолий был внимателен даже к самым мелким деталям, не боялся ругаться с начальством, требующим быстрого выполнения планов — понимал ответственность за качество выпускаемых машин. К близким Анатолий относился с особым трепетом. «У него приоритеты были — семья и работа», — отметил друг погибшего. Ранее URA.RU писало, что под завалами пятиэтажки, в которой 1 августа после взрыва газа обрушились два подъезда, погибли в общей сложности десять тагильчан. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете. Сын Анатолия сейчас в больнице Фото: соцсети Фото: соцсети Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из погибших при обрушении пятиэтажки на ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле — Анатолий Огарков — был незаменимым специалистом на «Уралвагонзаводе». Об этом URA.RU рассказал его лучший друг, с трудом переживающий случившееся. По его словам, Анатолий в момент ЧП отдыхал дома после ночной смены: «[Сына] Лешку в садик не повели — Толя хотел с семьей побыть». Шестилетнего мальчика в итоге нашли живым, сейчас он в больнице в Екатеринбурге (перенес операцию). Анатолия искали под завалами больше суток, спасатели пытались докричаться до него. С его женой вестей на улице ждали коллеги по работе. «Эти два дня были тяжелыми — неизвестность, ожидание. Редкие кадры [спасательной операции], которые появлялись, отрывочные сведения, давали надежду… Надеюсь, это [смерть] быстро произошло, и он не слышал, не знал, просто [умер] во сне», — сказал собеседник URA.RU. Анатолий пришел на УВЗ в 2006-м, сразу после армии, работал водителем-испытателем танков. «Участвовал в выставках, показах, коронный номер у него был стрельба в прыжке», — рассказал собеседник. На производстве Анатолий был внимателен даже к самым мелким деталям, не боялся ругаться с начальством, требующим быстрого выполнения планов — понимал ответственность за качество выпускаемых машин. К близким Анатолий относился с особым трепетом. «У него приоритеты были — семья и работа», — отметил друг погибшего. Ранее URA.RU писало, что под завалами пятиэтажки, в которой 1 августа после взрыва газа обрушились два подъезда, погибли в общей сложности десять тагильчан. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.