Украинская ДРГ понесла потери в Курской области и отступила. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Украинская ДРГ пыталась прорваться на границу Курской области с поддержкой артиллерии Фото:
новость из сюжета
Российские войска ведут бои с диверсантами в Курской области

С самого утра 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться на территорию Курской области Российской Федерации. Противник был остановлен силами артиллерии, авиации и ударных беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии», — написало в своем официальном telegram-канале Минобороны РФ. После того как диверсионная группа понесла значительные потери, ее оставшиеся силы отступили на территорию Украины, где по ним продолжаются огневые удары.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С самого утра 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться на территорию Курской области Российской Федерации. Противник был остановлен силами артиллерии, авиации и ударных беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии», — написало в своем официальном telegram-канале Минобороны РФ. После того как диверсионная группа понесла значительные потери, ее оставшиеся силы отступили на территорию Украины, где по ним продолжаются огневые удары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...