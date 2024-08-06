Украинская ДРГ понесла потери в Курской области и отступила. Видео

06 августа 2024 в 21:28 Размер текста - 17 +

Украинская ДРГ пыталась прорваться на границу Курской области с поддержкой артиллерии Фото: U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods новость из сюжета Российские войска ведут бои с диверсантами в Курской области С самого утра 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться на территорию Курской области Российской Федерации. Противник был остановлен силами артиллерии, авиации и ударных беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии», — написало в своем официальном telegram-канале Минобороны РФ. После того как диверсионная группа понесла значительные потери, ее оставшиеся силы отступили на территорию Украины, где по ним продолжаются огневые удары. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С самого утра 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться на территорию Курской области Российской Федерации. Противник был остановлен силами артиллерии, авиации и ударных беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии», — написало в своем официальном telegram-канале Минобороны РФ. После того как диверсионная группа понесла значительные потери, ее оставшиеся силы отступили на территорию Украины, где по ним продолжаются огневые удары.