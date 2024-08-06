С самого утра 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться на территорию Курской области Российской Федерации. Противник был остановлен силами артиллерии, авиации и ударных беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии», — написало в своем официальном telegram-канале Минобороны РФ. После того как диверсионная группа понесла значительные потери, ее оставшиеся силы отступили на территорию Украины, где по ним продолжаются огневые удары.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
С самого утра 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться на территорию Курской области Российской Федерации. Противник был остановлен силами артиллерии, авиации и ударных беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии», — написало в своем официальном telegram-канале Минобороны РФ. После того как диверсионная группа понесла значительные потери, ее оставшиеся силы отступили на территорию Украины, где по ним продолжаются огневые удары.