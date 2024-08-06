Акции сына челябинского экс-губернатора продадут за 201 миллион рублей

Кредиторы продают пакет акций инвесткомпании Александра Дубровского
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Кредиторы распорядятся акция Александра Дубровского Фото:
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Кредиторы сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александра, признанного банкротом, приняли положение о продаже пакета акций инвестиционной компании «Профит». Сами акции, которыми владеет Дубровский-младший, оценили в 201,6 млн рублей. Это следует из документа, который имеется в распоряжении URA.RU. 25-процентный пакет продают для расчета с кредиторами.

«Имущество, подлежащее продаже: пакет акций АО «Инвестиционная компания «Профит» в размере 25%. Согласно уставу, акционеры и общество имеют право на преимущественное право покупки. Начальная цена — 201 млн 620 тысяч рублей», — говорится в положении, утвержденном собранием кредиторов.

Организатором торгов выступит финансовый управляющий Дубровского-младшего Павел Стешенцев. Он сам определит период приема заявок и дату начала аукциона. Шаг торгов составит 5% от первоначальной цены. Чтобы принять участие в аукционе, потребуется внести задаток.

Компания «Профит» имеет сеть автозаправок на юге региона и принадлежала брату председателя совета директором ММК Виктора Рашникова Сергею. Сергей Рашников продал четверть акции Дубровскому-младшему. В апреле 2019 года Сергей Рашников умер, а год спустя его наследники попытались оспорить сделку, но суды проиграли.

Кроме акций «Профит», на торги будут выставлены и другие активы сына экс-губернатора. Положение об их реализации кредиторы тоже утвердили. Имущество включает недвижимость и транспортные средства. Среди них есть квартира в центре Магнитогорска, автомобиль Porsche 911 Carrera и другие лоты.

Оба Дубровских являются банкротами. Также обанкрочена семейная компания «Монтажник». Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.

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Кредиторы сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александра, признанного банкротом, приняли положение о продаже пакета акций инвестиционной компании «Профит». Сами акции, которыми владеет Дубровский-младший, оценили в 201,6 млн рублей. Это следует из документа, который имеется в распоряжении URA.RU. 25-процентный пакет продают для расчета с кредиторами. «Имущество, подлежащее продаже: пакет акций АО «Инвестиционная компания «Профит» в размере 25%. Согласно уставу, акционеры и общество имеют право на преимущественное право покупки. Начальная цена — 201 млн 620 тысяч рублей», — говорится в положении, утвержденном собранием кредиторов. Организатором торгов выступит финансовый управляющий Дубровского-младшего Павел Стешенцев. Он сам определит период приема заявок и дату начала аукциона. Шаг торгов составит 5% от первоначальной цены. Чтобы принять участие в аукционе, потребуется внести задаток. Компания «Профит» имеет сеть автозаправок на юге региона и принадлежала брату председателя совета директором ММК Виктора Рашникова Сергею. Сергей Рашников продал четверть акции Дубровскому-младшему. В апреле 2019 года Сергей Рашников умер, а год спустя его наследники попытались оспорить сделку, но суды проиграли. Кроме акций «Профит», на торги будут выставлены и другие активы сына экс-губернатора. Положение об их реализации кредиторы тоже утвердили. Имущество включает недвижимость и транспортные средства. Среди них есть квартира в центре Магнитогорска, автомобиль Porsche 911 Carrera и другие лоты. Оба Дубровских являются банкротами. Также обанкрочена семейная компания «Монтажник». Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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