06 августа 2024

Зеленский назвал «наиболее жесткие» направления боевых действий

Зеленский: наиболее жесткие направления боевых действий — покровское и торецкое
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимиру Зеленскому доложили о ситуации с места боев Фото:
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Наиболее сложная обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается на двух направлениях в Донбассе — покровское и торецкое. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подчеркнул, что наиболее сложная обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается на двух направлениях в Донбассе.

«Наиболее жесткие [направления] — покровское, торецкое, а также Харьковщина и все другие направления боев — ни одного не оставляем без внимания», — сообщил Зеленский в видеообращений. Оно опубликовано в его личном telegram-канале. В ходе заседания штаба верховного главнокомандующего обсуждались текущие боевые действия. Главком ВСУ Александр Сырский, который «прибыл с передовой», представил доклад о ситуации.

Ранее Зеленский называл покровское направление признано самым сложным для ВСУ. По его словам, военное командование ВСУ подробно разбирает ситуацию. Он подчеркнул необходимость усиления позиций на данном направлении.

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Наиболее сложная обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается на двух направлениях в Донбассе — покровское и торецкое. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подчеркнул, что наиболее сложная обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается на двух направлениях в Донбассе. «Наиболее жесткие [направления] — покровское, торецкое, а также Харьковщина и все другие направления боев — ни одного не оставляем без внимания», — сообщил Зеленский в видеообращений. Оно опубликовано в его личном telegram-канале. В ходе заседания штаба верховного главнокомандующего обсуждались текущие боевые действия. Главком ВСУ Александр Сырский, который «прибыл с передовой», представил доклад о ситуации. Ранее Зеленский называл покровское направление признано самым сложным для ВСУ. По его словам, военное командование ВСУ подробно разбирает ситуацию. Он подчеркнул необходимость усиления позиций на данном направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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