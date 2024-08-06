Зеленский назвал «наиболее жесткие» направления боевых действий

Наиболее сложная обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается на двух направлениях в Донбассе — покровское и торецкое. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подчеркнул, что наиболее сложная обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается на двух направлениях в Донбассе.
«Наиболее жесткие [направления] — покровское, торецкое, а также Харьковщина и все другие направления боев — ни одного не оставляем без внимания», — сообщил Зеленский в видеообращений. Оно опубликовано в его личном telegram-канале. В ходе заседания штаба верховного главнокомандующего обсуждались текущие боевые действия. Главком ВСУ Александр Сырский, который «прибыл с передовой», представил доклад о ситуации.
Ранее Зеленский называл покровское направление признано самым сложным для ВСУ. По его словам, военное командование ВСУ подробно разбирает ситуацию. Он подчеркнул необходимость усиления позиций на данном направлении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.