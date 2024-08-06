В Курской области сбили украинские ракеты

07 августа 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

ПВО сбили две украинские ракеты Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Российские войска ведут бои с диверсантами в Курской области Системы противовоздушной обороны России сбили две украинские ракеты над Курской областью. Об этом информировал врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем telegram-канале. «Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников», — написал Смирнов. ВСУ пытались атаковать Курскую область утром 6 августа. В атаке приняли участие 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Системы противовоздушной обороны России сбили две украинские ракеты над Курской областью. Об этом информировал врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем telegram-канале. «Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников», — написал Смирнов. ВСУ пытались атаковать Курскую область утром 6 августа. В атаке приняли участие 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника.