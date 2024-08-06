В Курской области сбили украинские ракеты

ПВО сбили две украинские ракеты
новость из сюжетаРоссийские войска ведут бои с диверсантами в Курской области
Системы противовоздушной обороны России сбили две украинские ракеты над Курской областью. Об этом информировал врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем telegram-канале.
«Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников», —
ВСУ пытались атаковать Курскую область утром 6 августа. В атаке приняли участие 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника.
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