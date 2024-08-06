06 августа 2024

В Курской области сбили украинские ракеты

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ПВО сбили две украинские ракеты Фото:
новость из сюжета
Российские войска ведут бои с диверсантами в Курской области

Системы противовоздушной обороны России сбили две украинские ракеты над Курской областью. Об этом информировал врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем telegram-канале.

«Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников», — написал Смирнов.

ВСУ пытались атаковать Курскую область утром 6 августа. В атаке приняли участие 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника.

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Системы противовоздушной обороны России сбили две украинские ракеты над Курской областью. Об этом информировал врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем telegram-канале. «Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников», — написал Смирнов. ВСУ пытались атаковать Курскую область утром 6 августа. В атаке приняли участие 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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