06 августа 2024

ВСУ ударили дроном по скорой в Курской области

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Мечеть. Тюмень, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, скорая помощь
В результате атаки погибли водитель машины и фельдшер Фото:
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Вооруженные силы Украины ударили по машине скорой помощи в городе Суджи в Курской области. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов.

«ВСУ ударили дроном по скорой около Суджи», — написал Смирнов в telegram-канале. Он отметил, что в результате атаки погибли водитель машины и фельдшер. Врач, находившийся в скорой, получил ранения.

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Вооруженные силы Украины ударили по машине скорой помощи в городе Суджи в Курской области. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов. «ВСУ ударили дроном по скорой около Суджи», — написал Смирнов в telegram-канале. Он отметил, что в результате атаки погибли водитель машины и фельдшер. Врач, находившийся в скорой, получил ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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