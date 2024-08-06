ВСУ ударили дроном по скорой в Курской области

07 августа 2024 в 01:58 Размер текста - 17 +

В результате атаки погибли водитель машины и фельдшер Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Российские войска ведут бои с диверсантами в Курской области Вооруженные силы Украины ударили по машине скорой помощи в городе Суджи в Курской области. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов. «ВСУ ударили дроном по скорой около Суджи», — написал Смирнов в telegram-канале. Он отметил, что в результате атаки погибли водитель машины и фельдшер. Врач, находившийся в скорой, получил ранения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины ударили по машине скорой помощи в городе Суджи в Курской области. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов. «ВСУ ударили дроном по скорой около Суджи», — написал Смирнов в telegram-канале. Он отметил, что в результате атаки погибли водитель машины и фельдшер. Врач, находившийся в скорой, получил ранения.