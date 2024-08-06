ВСУ ударили дроном по скорой в Курской области

В результате атаки погибли водитель машины и фельдшер
новость из сюжетаРоссийские войска ведут бои с диверсантами в Курской области
Вооруженные силы Украины ударили по машине скорой помощи в городе Суджи в Курской области. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов.
«ВСУ ударили дроном по скорой около Суджи», — написал Смирнов в telegram-канале. Он отметил, что в результате атаки погибли водитель машины и фельдшер. Врач, находившийся в скорой, получил ранения.
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