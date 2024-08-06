У жителей ХМАО подскочил интерес к вторичному жилью

В Ханты-Мансийском автономном округе за последний месяц интерес жителей к покупке квартир на вторичном рынке увеличился на 6%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Недвижимость».
«В июле 2024 года по сравнению с июнем текущего года в ХМАО интерес к вторичному жилью вырос практически на 6%», — говорится в сообщении. Эксперты отметили, что при этом спрос на новостройки в Югре незначительно, но снизился.
По данным аналитиков, в ХМАО средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила 127,2 тысячи рублей на конец июля, а на вторичном рынке — 97,7 тысячи рублей.
В Югре в преддверии осени прогнозируются резкое сокращение числа бюджетных квартир с рынка арендной недвижимости. На фоне старта делового сезона жилье разбирают как студенты, так и жители округа, которые переключились на аренду из-за подорожания ипотеки. При этом вместе с дефицитом предложения увеличатся и цены — примерно на 10%.
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