06 августа 2024

У жителей ХМАО подскочил интерес к вторичному жилью

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на вторичную недвижимость в округе вырос на 6%
Спрос на вторичную недвижимость в округе вырос на 6% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за последний месяц интерес жителей к покупке квартир на вторичном рынке увеличился на 6%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Недвижимость».

«В июле 2024 года по сравнению с июнем текущего года в ХМАО интерес к вторичному жилью вырос практически на 6%», — говорится в сообщении. Эксперты отметили, что при этом спрос на новостройки в Югре незначительно, но снизился.

По данным аналитиков, в ХМАО средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила 127,2 тысячи рублей на конец июля, а на вторичном рынке — 97,7 тысячи рублей.

В Югре в преддверии осени прогнозируются резкое сокращение числа бюджетных квартир с рынка арендной недвижимости. На фоне старта делового сезона жилье разбирают как студенты, так и жители округа, которые переключились на аренду из-за подорожания ипотеки. При этом вместе с дефицитом предложения увеличатся и цены — примерно на 10%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за последний месяц интерес жителей к покупке квартир на вторичном рынке увеличился на 6%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Недвижимость». «В июле 2024 года по сравнению с июнем текущего года в ХМАО интерес к вторичному жилью вырос практически на 6%», — говорится в сообщении. Эксперты отметили, что при этом спрос на новостройки в Югре незначительно, но снизился. По данным аналитиков, в ХМАО средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила 127,2 тысячи рублей на конец июля, а на вторичном рынке — 97,7 тысячи рублей. В Югре в преддверии осени прогнозируются резкое сокращение числа бюджетных квартир с рынка арендной недвижимости. На фоне старта делового сезона жилье разбирают как студенты, так и жители округа, которые переключились на аренду из-за подорожания ипотеки. При этом вместе с дефицитом предложения увеличатся и цены — примерно на 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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