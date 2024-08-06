Белые грибы: как правильно мариновать в домашних условиях

Пленку у белых грибов не отделяют, чтобы она отдала вкус маринаду

07 августа 2024 в 05:37 Размер текста - 17 +

Качество конечного продукта зависит от самих белых грибов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Маринование грибов — это популярный и проверенный способ заготовки, который позволяет продлить срок хранения. Однако процесс маринования требует определенных знаний и соблюдения технологии, чтобы продукт был не только вкусным, но и безопасным для здоровья. О том, как правильно мариновать белые грибы в домашних условиях — в материале URA.RU. Подготовка белых грибов к маринованию Рекомендуется «не портить» маринад большим количеством специй из-за уникального вкуса боровиков. Качество конечного продукта зависит от самих плодов. После предварительной обработки у белых грибов не отделяют верхнюю пленку, так как она имеет особый вкус и приятный запах, который отдает маринаду. Боровики после сбора необходимо быстро обработать, так как через 10 часов они потеряют половину полезных свойств. Можно ли мариновать замороженные белые грибы Чтобы правильно заморозить боровики, их отваривают в подсоленной воде. Затем грибы аккуратно складывают в пакет для заморозки и кладут в холодильник. В вареном виде замороженные боровики хорошо сохраняют свойства и форму, но нужно понимать, что их вкус уступает свежим. Готовое блюдо получается менее насыщенным, но нужно точно следовать рецепту приготовления маринованных белых грибов на зиму или другое время года. Рецепты маринованных белых грибов 1. Маринованные белые грибы и подосиновики Подосиновики в обработанном виде начинают темнеть, тогда как боровики отличаются белым оттенком. Вам понадобятся: по 500 граммов белых грибов и подосиновиков, 12 горошков перца, две столовых ложки пищевой соли, две чайных ложки сахара, два лавровых листа, 70 миллилитров винного уксуса и четыре гвоздики. Подосиновики и боровики следует обработать и нарезать крупные экземпляры, затем положить их в вымытую, но не просушенную кастрюлю. Далее нужно засыпать грибы солью и поставить на огонь, попутно снимать пену. После этого положить специи и в самом конце добавить винный уксус. 2. Маринованные белые грибы без уксуса Если вам не нравится вкус уксуса или по каким-то причинам вы не можете его употреблять, то этот рецепт консервации белых грибов станет хорошей альтернативой. В этом случае процесс приготовления немного отличается. Сначала нужно сварить грибы до готовности, затем слить воду и дать им остыть. После этого в каждую банку следует добавить специи и лимонную кислоту, выложить грибы и залить маринадом. Затем банки необходимо простерилизовать в духовке и хранить в прохладном месте. 3. Белые маринованные грибы с подсолнечным маслом В этом рецепте рассол готовится в той же воде, в которой варились грибы. На пять килограммов боровиков необходима одна чайная ложка уксусной эссенции и два грамма лимонной кислоты. Ингредиенты: литр воды, три столовых ложки соли, две столовых ложки сахара, укроп по вкусу, пять лавровых листов, шесть горошков душистого перца, 4-5 долек чеснока и подсолнечное масло по вкусу. Сначала нужно перебрать, промыть и нарезать боровики, влить в кастрюлю воду. После этого насыпать лимонной кислоты и варить полчаса, снимая пену. Добавить остальные специи и разлить плоды с маринадом по стеклянным банкам, долив в каждую немного подсолнечного масла. В конце следует прикрыть банки крышками и стерилизовать их полчаса. 4. Консервированные белые грибы с лимоном Такой рецепт подходит для людей с больной печенью, которым противопоказана уксусная кислота. Лимонный сок не так агрессивен, а вкус готового блюда получается более мягким. Для приготовления берется килограмм грибов и по столовой ложке сахара и соли, а также три лимона, четыре дольки чеснока, три лавровых листа, душистый перец и несколько гвоздик. Плоды нужно залить водой и дать им закипеть, после чего снять пенку и всыпать все специи, кроме лимона. После закипания отжать из лимонов сок и добавить к остальным ингредиентам — на вкус маринад должен быть немного кислее, чем хотелось бы. В конце нужно разлить грибы с маринадом по банкам и простерилизовать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Маринование грибов — это популярный и проверенный способ заготовки, который позволяет продлить срок хранения. Однако процесс маринования требует определенных знаний и соблюдения технологии, чтобы продукт был не только вкусным, но и безопасным для здоровья. О том, как правильно мариновать белые грибы в домашних условиях — в материале URA.RU. Рекомендуется «не портить» маринад большим количеством специй из-за уникального вкуса боровиков. Качество конечного продукта зависит от самих плодов. После предварительной обработки у белых грибов не отделяют верхнюю пленку, так как она имеет особый вкус и приятный запах, который отдает маринаду. Боровики после сбора необходимо быстро обработать, так как через 10 часов они потеряют половину полезных свойств. Чтобы правильно заморозить боровики, их отваривают в подсоленной воде. Затем грибы аккуратно складывают в пакет для заморозки и кладут в холодильник. В вареном виде замороженные боровики хорошо сохраняют свойства и форму, но нужно понимать, что их вкус уступает свежим. Готовое блюдо получается менее насыщенным, но нужно точно следовать рецепту приготовления маринованных белых грибов на зиму или другое время года. Подосиновики в обработанном виде начинают темнеть, тогда как боровики отличаются белым оттенком. Вам понадобятся: по 500 граммов белых грибов и подосиновиков, 12 горошков перца, две столовых ложки пищевой соли, две чайных ложки сахара, два лавровых листа, 70 миллилитров винного уксуса и четыре гвоздики. Подосиновики и боровики следует обработать и нарезать крупные экземпляры, затем положить их в вымытую, но не просушенную кастрюлю. Далее нужно засыпать грибы солью и поставить на огонь, попутно снимать пену. После этого положить специи и в самом конце добавить винный уксус. Если вам не нравится вкус уксуса или по каким-то причинам вы не можете его употреблять, то этот рецепт консервации белых грибов станет хорошей альтернативой. В этом случае процесс приготовления немного отличается. Сначала нужно сварить грибы до готовности, затем слить воду и дать им остыть. После этого в каждую банку следует добавить специи и лимонную кислоту, выложить грибы и залить маринадом. Затем банки необходимо простерилизовать в духовке и хранить в прохладном месте. В этом рецепте рассол готовится в той же воде, в которой варились грибы. На пять килограммов боровиков необходима одна чайная ложка уксусной эссенции и два грамма лимонной кислоты. Ингредиенты: литр воды, три столовых ложки соли, две столовых ложки сахара, укроп по вкусу, пять лавровых листов, шесть горошков душистого перца, 4-5 долек чеснока и подсолнечное масло по вкусу. Сначала нужно перебрать, промыть и нарезать боровики, влить в кастрюлю воду. После этого насыпать лимонной кислоты и варить полчаса, снимая пену. Добавить остальные специи и разлить плоды с маринадом по стеклянным банкам, долив в каждую немного подсолнечного масла. В конце следует прикрыть банки крышками и стерилизовать их полчаса. Такой рецепт подходит для людей с больной печенью, которым противопоказана уксусная кислота. Лимонный сок не так агрессивен, а вкус готового блюда получается более мягким. Для приготовления берется килограмм грибов и по столовой ложке сахара и соли, а также три лимона, четыре дольки чеснока, три лавровых листа, душистый перец и несколько гвоздик. Плоды нужно залить водой и дать им закипеть, после чего снять пенку и всыпать все специи, кроме лимона. После закипания отжать из лимонов сок и добавить к остальным ингредиентам — на вкус маринад должен быть немного кислее, чем хотелось бы. В конце нужно разлить грибы с маринадом по банкам и простерилизовать.