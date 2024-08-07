Украинские беспилотники ударили по жилым домам в Воронежской области

В Воронежской области обломки украинских беспилотников при падении повредили фасад многоквартирного дома, также еще один дрон выбил окна в другом доме. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща», — пишет Гусев в telegram-канале. Он добавил, что также еще один дрон упал на Ленинском проспекте, в результате чего в домах были выбиты окна, также и автомобили получили повреждения.
Ранее сообщалось о взрывах над Воронежем. Очевидцы слышали два хлопка, по предварительны данным, были сбиты украинские беспилотники.
Фото: telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева https://t.me/gusev_36/2571
Фото: telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева https://t.me/gusev_36/2571
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В Воронежской области обломки украинских беспилотников при падении повредили фасад многоквартирного дома, также еще один дрон выбил окна в другом доме. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща», — пишет Гусев в telegram-канале. Он добавил, что также еще один дрон упал на Ленинском проспекте, в результате чего в домах были выбиты окна, также и автомобили получили повреждения. Ранее сообщалось о взрывах над Воронежем. Очевидцы слышали два хлопка, по предварительны данным, были сбиты украинские беспилотники.