Украинские беспилотники ударили по жилым домам в Воронежской области

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День ВДВ. Пермь, квадрокоптер, коптер, dji, дрон
Над Воронежской областью сбили два беспилотника, их осколки повредили жилые дома, заявил Гусев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Воронежской области обломки украинских беспилотников при падении повредили фасад многоквартирного дома, также еще один дрон выбил окна в другом доме. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща», — пишет Гусев в telegram-канале. Он добавил, что также еще один дрон упал на Ленинском проспекте, в результате чего в домах были выбиты окна, также и автомобили получили повреждения.

Ранее сообщалось о взрывах над Воронежем. Очевидцы слышали два хлопка, по предварительны данным, были сбиты украинские беспилотники.

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В Воронежской области обломки украинских беспилотников при падении повредили фасад многоквартирного дома, также еще один дрон выбил окна в другом доме. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща», — пишет Гусев в telegram-канале. Он добавил, что также еще один дрон упал на Ленинском проспекте, в результате чего в домах были выбиты окна, также и автомобили получили повреждения. Ранее сообщалось о взрывах над Воронежем. Очевидцы слышали два хлопка, по предварительны данным, были сбиты украинские беспилотники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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