Shot: над Воронежем прогремели взрывы

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В Воронеже местные жители услышали два взрыва, пишет Shot Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Воронеже прогремели взрывы, по предварительным данным, были сбиты беспилотники. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Громкие взрывы были слышны над Воронежем. Предварительно, система ПВО сбила БПЛА», — передает telegram-канал. Очевидцы сообщили, что в небе был слышен характерный гул, предположительно двигателя, за которым последовали два громких взрыва. В результате звуков в нескольких районах сработала автомобильная сигнализация.

На данный момент официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших нет. Также ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев предупреждал жителей о потенциальной опасности атаки БПЛА Украины.

Также над Ростовской областью 7 августа было сбито два беспилотника, заявил губернатор региона Василий Голубев. В Курской области из-за атаки дронов ВСУ пострадали шесть детей, четверых из них отправили в больницу, двое проходя лечение амбулаторно, передает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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В Воронеже прогремели взрывы, по предварительным данным, были сбиты беспилотники. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Громкие взрывы были слышны над Воронежем. Предварительно, система ПВО сбила БПЛА», — передает telegram-канал. Очевидцы сообщили, что в небе был слышен характерный гул, предположительно двигателя, за которым последовали два громких взрыва. В результате звуков в нескольких районах сработала автомобильная сигнализация. На данный момент официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших нет. Также ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев предупреждал жителей о потенциальной опасности атаки БПЛА Украины. Также над Ростовской областью 7 августа было сбито два беспилотника, заявил губернатор региона Василий Голубев. В Курской области из-за атаки дронов ВСУ пострадали шесть детей, четверых из них отправили в больницу, двое проходя лечение амбулаторно, передает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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