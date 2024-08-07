Shot: над Воронежем прогремели взрывы

В Воронеже прогремели взрывы, по предварительным данным, были сбиты беспилотники. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Громкие взрывы были слышны над Воронежем. Предварительно, система ПВО сбила БПЛА», — передает telegram-канал. Очевидцы сообщили, что в небе был слышен характерный гул, предположительно двигателя, за которым последовали два громких взрыва. В результате звуков в нескольких районах сработала автомобильная сигнализация.
На данный момент официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших нет. Также ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев предупреждал жителей о потенциальной опасности атаки БПЛА Украины.
Также над Ростовской областью 7 августа было сбито два беспилотника, заявил губернатор региона Василий Голубев. В Курской области из-за атаки дронов ВСУ пострадали шесть детей, четверых из них отправили в больницу, двое проходя лечение амбулаторно, передает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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