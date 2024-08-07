Подполье: от удара ВС РФ погибло 200 наемников в Николаевской области

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ВС РФ уничтожили более 200 иностранных наемников в Николаевской области, заявил Лебедев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Николаевской области российские военные нанесли удар по месту расположения иностранных наемников, в результате погибло 200 человек. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

«Удар нанесен по расположению ВСУ в Николаевской области, где были иностранные наемники», — заявил Лебедев, его слова передает РИА Новости. Таким образом погибло более 200 иностранных наемников.

Ранее Сергей Лебедев также сообщал об ударе ВС РФ по пункту дислокации боевиков «Правого сектора»* (запрещенная в РФ террористическая организация). В результате атаки было ликвидировано много военных.

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В Николаевской области российские военные нанесли удар по месту расположения иностранных наемников, в результате погибло 200 человек. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. «Удар нанесен по расположению ВСУ в Николаевской области, где были иностранные наемники», — заявил Лебедев, его слова передает РИА Новости. Таким образом погибло более 200 иностранных наемников. Ранее Сергей Лебедев также сообщал об ударе ВС РФ по пункту дислокации боевиков «Правого сектора»* (запрещенная в РФ террористическая организация). В результате атаки было ликвидировано много военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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