В Николаевской области российские военные нанесли удар по месту расположения иностранных наемников, в результате погибло 200 человек. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.
«Удар нанесен по расположению ВСУ в Николаевской области, где были иностранные наемники», — заявил Лебедев, его слова передает РИА Новости. Таким образом погибло более 200 иностранных наемников.
Ранее Сергей Лебедев также сообщал об ударе ВС РФ по пункту дислокации боевиков «Правого сектора»* (запрещенная в РФ террористическая организация). В результате атаки было ликвидировано много военных.
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