Захарова: Украина открыла «второй фронт» в Африке против России

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что Киев открыл новый фронт против РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина из-за того, что не может победить РФ в зоне спецоперации, решила открыть «второй фронт» в Африке. Об этом заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Не имя возможности победить РФ на поле боя, Киев открыл „второй фронт“ в Африке», — заявила Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. По ее словам, Украина специально спонсирует террористические ячейки на этом контенте, чтобы те уже сражались с дружественными России африканскими государствами.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» попали в засаду в Мали. Их атаковали туареги-исламисты из группировки «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в РФ). ЧВК понесла большие потери. Более подробно — в материале URA.RU. В конце июля в ГУР Украины признали, что страна причастна к атаке на ЧВК «Вагнер».

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Украина из-за того, что не может победить РФ в зоне спецоперации, решила открыть «второй фронт» в Африке. Об этом заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова. «Не имя возможности победить РФ на поле боя, Киев открыл „второй фронт“ в Африке», — заявила Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. По ее словам, Украина специально спонсирует террористические ячейки на этом контенте, чтобы те уже сражались с дружественными России африканскими государствами. Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» попали в засаду в Мали. Их атаковали туареги-исламисты из группировки «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в РФ). ЧВК понесла большие потери. Более подробно — в материале URA.RU. В конце июля в ГУР Украины признали, что страна причастна к атаке на ЧВК «Вагнер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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