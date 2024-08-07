Украина из-за того, что не может победить РФ в зоне спецоперации, решила открыть «второй фронт» в Африке. Об этом заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.
«Не имя возможности победить РФ на поле боя, Киев открыл „второй фронт“ в Африке», — заявила Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. По ее словам, Украина специально спонсирует террористические ячейки на этом контенте, чтобы те уже сражались с дружественными России африканскими государствами.
Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» попали в засаду в Мали. Их атаковали туареги-исламисты из группировки «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в РФ). ЧВК понесла большие потери. Более подробно — в материале URA.RU. В конце июля в ГУР Украины признали, что страна причастна к атаке на ЧВК «Вагнер».
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