Бойцов ЧВК «Вагнер» взяли в плен в Африке, погиб военкор: что известно к этому часу

Из-за засады туарегов в Африке погибли не менее 20 бойцов ЧВК «Вагнер»

28 июля 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду малийских боевиков, часть ее погибла, часть попала плен Фото: Илья Московец © URA.RU В результате засады туареги погибло около 20 наемников из ЧВК «Вагнер», а часть колонны взята в плен. Что известно о столкновении бойцов ЧВК и солдат вооруженных сил Мали с боевиками в Африке — в материале URA.RU. Засада во время песчаной бури Колонна «Вагнера» двигалась на подмогу правительственным войскам Мали и попала в засаду туарегов-исламистов из группировки «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в РФ). В это время в регионе бушевала песчаная буря. Несмотря на бурю, в бой сумел вступить принадлежащий ЧВК вертолет Ми-24. Экипаж пытался прикрыть российских бойцов, но машина была уничтожена зенитным огнем. Колонна, отрезанная основных сил ЧВК, была частично уничтожена и частично взята в плен. Об этом заявили в telegram -канале «Военкоры русской весны». В бою пал военкор и автор telegram-канала Grey Zone В результате нападения туарегов погиб известный военный корреспондент Никита Белый, автор telegram-канала Grey Zone, писали «Военкоры русской весны». Там добавили, что на канале Grey Zone устраивался сбор средств на покупку необходимого военным оборудования. Сообщения на канале не обновляются с 23 июля. Из-за песчаной бури авиация «Вагнера» не смогла поддержать пехоту (архивное фото) Фото: Mahmoud Shahin\Zuma\TASS Выкуп военнопленных Для освобождения военных «Вагнера», которые попали в плен, были проведены переговоры. По данным telegram-каналов, они были успешными. По некоторым данным, среди пленных был один из командиров Евгения Пригожина — Лотос. Его выкупили вместе с остальными бойцами. Реакция военкоров и медийных деятелей Разведгруппа «Русич» с сожалением написала в telegram -канале о смерти их «хорошего друга» Белого. По их словам, военкор «погиб достойно — с оружием в руках, как и положено воину». Военный корреспондент-музыкант Аким Апачев в своем telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших. «В Мали произошло ужасное», — заключил он. Новость по теме Что стало с империей Пригожина и ЧВК «Вагнер» спустя год после мятежа Военкор Борис Рожин также прокомментировал гибель Белого. По его данным, автор Grey Zone ходил на боевые выходы при почти полном отсутствии других добровольцев. «Ходил на боевые выходы со спецназом, когда отказников было столько, что на задачу могли уйти три человека», — отметил военкор. Он добавил, что с начала спецоперации РФ на Украине Grey Zone помогал военным в оснащении техническими средствами и поднимал «острые темы, называя имена и фамилии». Также Рожин рассказал, что Белый безвылазно работал в Сирии и странах Африки, отстаивая интересы России. «Военкоры Русской весны» назвали «большим патриотом». Они подчеркнули, что, помимо сбора военной помощи, Белый во время отпусков ездил в зону спецоперации. Что «ЧВК» Вагнер делала в Африке ЧВК «Вагнер» была создана общественным деятелем и предпринимателем Евгением Пригожиным. Она принимала участие в СВО, однако после гибели основателя де-юро прекратила свое существование. Позднее был создан «Африканский корпус» для бывших бойцов «Вагнера», которые теперь служат в пяти странах континента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате засады туареги погибло около 20 наемников из ЧВК «Вагнер», а часть колонны взята в плен. Что известно о столкновении бойцов ЧВК и солдат вооруженных сил Мали с боевиками в Африке — в материале URA.RU. Колонна «Вагнера» двигалась на подмогу правительственным войскам Мали и попала в засаду туарегов-исламистов из группировки «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в РФ). В это время в регионе бушевала песчаная буря. Несмотря на бурю, в бой сумел вступить принадлежащий ЧВК вертолет Ми-24. Экипаж пытался прикрыть российских бойцов, но машина была уничтожена зенитным огнем. Колонна, отрезанная основных сил ЧВК, была частично уничтожена и частично взята в плен. Об этом заявили в telegram-канале «Военкоры русской весны». В результате нападения туарегов погиб известный военный корреспондент Никита Белый, автор telegram-канала Grey Zone, писали «Военкоры русской весны». Там добавили, что на канале Grey Zone устраивался сбор средств на покупку необходимого военным оборудования. Сообщения на канале не обновляются с 23 июля. Для освобождения военных «Вагнера», которые попали в плен, были проведены переговоры. По данным telegram-каналов, они были успешными. По некоторым данным, среди пленных был один из командиров Евгения Пригожина — Лотос. Его выкупили вместе с остальными бойцами. Разведгруппа «Русич» с сожалением написала в telegram-канале о смерти их «хорошего друга» Белого. По их словам, военкор «погиб достойно — с оружием в руках, как и положено воину». Военный корреспондент-музыкант Аким Апачев в своем telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших. «В Мали произошло ужасное», — заключил он. Военкор Борис Рожин также прокомментировал гибель Белого. По его данным, автор Grey Zone ходил на боевые выходы при почти полном отсутствии других добровольцев. «Ходил на боевые выходы со спецназом, когда отказников было столько, что на задачу могли уйти три человека», — отметил военкор. Он добавил, что с начала спецоперации РФ на Украине Grey Zone помогал военным в оснащении техническими средствами и поднимал «острые темы, называя имена и фамилии». Также Рожин рассказал, что Белый безвылазно работал в Сирии и странах Африки, отстаивая интересы России. «Военкоры Русской весны» назвали «большим патриотом». Они подчеркнули, что, помимо сбора военной помощи, Белый во время отпусков ездил в зону спецоперации. ЧВК «Вагнер» была создана общественным деятелем и предпринимателем Евгением Пригожиным. Она принимала участие в СВО, однако после гибели основателя де-юро прекратила свое существование. Позднее был создан «Африканский корпус» для бывших бойцов «Вагнера», которые теперь служат в пяти странах континента.