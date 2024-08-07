Новую школу на 1100 мест в Челябинске возведет застройщик из Москвы

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Строительство школы в 145 микрорайоне. Магнитогорск, строящееся здание, строительство
Строить соцобъект будет застройщик из Москвы ООО «Прошкола 29» Фото:

Госэкспертиза одобрила строительство школы на 1 тысячу 100 мест в 33 микрорайоне в Центральном районе Челябинска. Строить соцобъект будет застройщик из Москвы ООО «Прошкола 29». Об этом сообщается на сайте госреестра.

«Объект капитального строительства — общеобразовательная школа на 1100 мест. Социальное учреждение будет расположено в микрорайоне №33 в Центральном районе Челябинска», — сообщается на сайте.

В Челябинской области впервые в рамках концессионных соглашений «ВЭБ.РФ» построят четыре школы, три в столице Южного Урала и одну в Магнитогорске. Новые школы, возводимые п данному проекту, появятся в центральных районах Челябинска. Их возведут в 33-м и 34-м микрорайонах на 1100 мест, а также в 20-м микрорайоне на 1520 мест. Еще одну школу построят в жилом микрорайоне №147 в Магнитогорске. Там смогут заниматься одновременно 1224 школьника.

Регион впервые получит средства на строительство новых образовательных учреждений при поддержке «Прошколы» (дочерняя структура ВЭБ.РФ). ООО «Прошкола» является утвержденным правительством Российской Федерации концессионером, с которым субъекты и муниципальные образования могут заключать концессионные соглашения по созданию новых школ в рамках государственной программы «Развитие образования» без конкурса. В настоящий момент она обладает самым большим по количеству проектов портфелем на рынке государственно-частного партнерства.

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Госэкспертиза одобрила строительство школы на 1 тысячу 100 мест в 33 микрорайоне в Центральном районе Челябинска. Строить соцобъект будет застройщик из Москвы ООО «Прошкола 29». Об этом сообщается на сайте госреестра. «Объект капитального строительства — общеобразовательная школа на 1100 мест. Социальное учреждение будет расположено в микрорайоне №33 в Центральном районе Челябинска», — сообщается на сайте. В Челябинской области впервые в рамках концессионных соглашений «ВЭБ.РФ» построят четыре школы, три в столице Южного Урала и одну в Магнитогорске. Новые школы, возводимые п данному проекту, появятся в центральных районах Челябинска. Их возведут в 33-м и 34-м микрорайонах на 1100 мест, а также в 20-м микрорайоне на 1520 мест. Еще одну школу построят в жилом микрорайоне №147 в Магнитогорске. Там смогут заниматься одновременно 1224 школьника. Регион впервые получит средства на строительство новых образовательных учреждений при поддержке «Прошколы» (дочерняя структура ВЭБ.РФ). ООО «Прошкола» является утвержденным правительством Российской Федерации концессионером, с которым субъекты и муниципальные образования могут заключать концессионные соглашения по созданию новых школ в рамках государственной программы «Развитие образования» без конкурса. В настоящий момент она обладает самым большим по количеству проектов портфелем на рынке государственно-частного партнерства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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