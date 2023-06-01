Школы введут в эксплуатацию в 2024 году Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области впервые в рамках концессионных соглашений «ВЭБ.РФ» строят четыре школы: три в Челябинске и одну в Магнитогорске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

«Новые школы появятся в центральных районах Челябинска — в 33-м (на 1100 мест) и 34-м (на 1100 мест) микрорайонах, а также в 20-м микрорайоне (на 1520 мест). Еще одну школу построят в жилом микрорайоне №147 в Магнитогорске (на 1224 места)», — пояснили в пресс-службе минобра.

Земли под строительство школ были сформированы и переданы в собственность Челябинской области. Позже на участках начались активные работы по возведению общеобразовательных учреждений.

Регион впервые получит средства на строительство новых образовательных учреждений при поддержке «ПроШколы» (дочерняя структура ВЭБ.РФ). ООО «ПроШкола» является утвержденным правительством Российской Федерации концессионером, с которым субъекты и муниципальные образования могут заключать концессионные соглашения по созданию новых школ в рамках государственной программы «Развитие образования» без конкурса. На данный момент «ПроШкола» обладает самым большим по количеству проектов портфелем на рынке государственно-частного партнерства.

30 мая кредитный комитет и правление ВЭБ.РФ одобрили финансирование проектов «ПроШколы» со сроком ввода в 2024 году на общую сумму 19,2 млрд рублей. Данные средства будут привлечены для строительства по концессии 41 школы в 22 регионах России, от Белгородской области до Сахалина.

В 33-м микрорайоне Челябинска возведут школу на 1100 мест Скрин: Яндекс. карты

Новая школа на 110 мест появится в 34-м микрорайоне Челябинска Скрин: Яндекс. карты

Третью школу в рамках концессионного соглашения возведут в 20-м микрорайоне Челябинска Скрин: Яндекс. карты

В Магнитогорске в рамках концессионного соглашения новая школа появится в 147-м микрорайоне Скрин: Яндекс. карты