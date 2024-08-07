Военкор Матюшин спрогнозировал, когда решится судьба Курской области

Военкор Матюшин: ВСУ могут привлечь в Курскую область новые резервы

07 августа 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

ВСУ будут продолжать свои атаки еще два дня, после этого решится, будут ли продлены удары Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Удары украинской армии по Курской области продлятся еще около двух дней. По истечении этого времени атаки или усилятся, или прекратятся. Усиление атак будет означать, что ВСУ ввели в этот район фронта новые резервы. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, волонтер и военкор Александр Матюшин. «Говорить о том, насколько долго это продлится, пока еще преждевременно, и будет ясно буквально на протяжении двух суток: либо же эти атаки прекратятся, либо же они усилятся. Тогда будет ясно, что противник ввел какие-либо резервы. В первую очередь это почувствуют бойцы на одном из направлений, где они смогут более активно продвигаться на фронтах, где-то на донецком, либо же на артемовском [направлении]. Вполне возможно, и на часовоярском, на харьковском», — заявил Матюшин. Кроме того, военкор добавил, что ВСУ могут доукомплектовать свои резервы. При этом ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов говорил о том, что украинские военные использовали последние резервы в атаке на регион. «Вполне возможно противник снимет резервы и доукомплектует их некими новыми частями из числа тех, кого ловили на улицах Киева и других городов. Тогда, соответственно, в бой пойдут бригады теробороны, в которые сейчас активно переводят ВСУ, давая им новые номера», — рассказал эксперт, добавив, что перевод военных армии Киева в бригады теробороны усилит бои и откроет новый фронт СВО в Курской области. Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский и глава ГУР Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) хотят захватить Курскую АЭС для проведения шантажа в отношении России. Однако Александр Матюшин заявил, что подобный сценарий является маловероятным, потому что от границы области до станции, без учета дорог, идти 60 километров. При этом ВСУ будут сопровождать удары ВС РФ, что скорее повлечет потери для ВСУ, нежели обеспечит инструмент для шантажа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Удары украинской армии по Курской области продлятся еще около двух дней. По истечении этого времени атаки или усилятся, или прекратятся. Усиление атак будет означать, что ВСУ ввели в этот район фронта новые резервы. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, волонтер и военкор Александр Матюшин. «Говорить о том, насколько долго это продлится, пока еще преждевременно, и будет ясно буквально на протяжении двух суток: либо же эти атаки прекратятся, либо же они усилятся. Тогда будет ясно, что противник ввел какие-либо резервы. В первую очередь это почувствуют бойцы на одном из направлений, где они смогут более активно продвигаться на фронтах, где-то на донецком, либо же на артемовском [направлении]. Вполне возможно, и на часовоярском, на харьковском», — заявил Матюшин. Кроме того, военкор добавил, что ВСУ могут доукомплектовать свои резервы. При этом ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов говорил о том, что украинские военные использовали последние резервы в атаке на регион. «Вполне возможно противник снимет резервы и доукомплектует их некими новыми частями из числа тех, кого ловили на улицах Киева и других городов. Тогда, соответственно, в бой пойдут бригады теробороны, в которые сейчас активно переводят ВСУ, давая им новые номера», — рассказал эксперт, добавив, что перевод военных армии Киева в бригады теробороны усилит бои и откроет новый фронт СВО в Курской области. Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский и глава ГУР Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) хотят захватить Курскую АЭС для проведения шантажа в отношении России. Однако Александр Матюшин заявил, что подобный сценарий является маловероятным, потому что от границы области до станции, без учета дорог, идти 60 километров. При этом ВСУ будут сопровождать удары ВС РФ, что скорее повлечет потери для ВСУ, нежели обеспечит инструмент для шантажа.