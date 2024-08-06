06 августа 2024

Алаудинов: ВСУ потратили последние резервы при атаке на Курскую область

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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, алаудинов апти
Алаудинов выразил уверенность в скором завершении СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о скором уничтожении последних резервов противника на границе с Курской областью. По его словам, резервы, которыми противник попытался атаковать границу с Курской областью, были последними.

«Я думаю, что в ближайшие дни эти ресурсы, последние резервы, которые скопил противник, мы как раз и уничтожим», — сказал Алаудинов в видеосообщении, опубликованном в telegram-канале. Он выразил уверенность в скором завершении специальной военной операции и призвал к спокойствию, предложив наблюдать за ходом событий.

Накануне украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) атаковала границу с Курской областью. Основной удар пришелся на районы населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, примыкающие к российско-украинской границе. Украинская ДРГ понесла потери и отступила. Военные ВС РФ взяли под контроль Тимофеевку в ДНР, передает RT. Этот населенный пункт находится к северо-западу от Очеретино. Сейчас российские подразделения приблизились к трассе Покровск — Константиновка.

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Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о скором уничтожении последних резервов противника на границе с Курской областью. По его словам, резервы, которыми противник попытался атаковать границу с Курской областью, были последними. «Я думаю, что в ближайшие дни эти ресурсы, последние резервы, которые скопил противник, мы как раз и уничтожим», — сказал Алаудинов в видеосообщении, опубликованном в telegram-канале. Он выразил уверенность в скором завершении специальной военной операции и призвал к спокойствию, предложив наблюдать за ходом событий. Накануне украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) атаковала границу с Курской областью. Основной удар пришелся на районы населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, примыкающие к российско-украинской границе. Украинская ДРГ понесла потери и отступила. Военные ВС РФ взяли под контроль Тимофеевку в ДНР, передает RT. Этот населенный пункт находится к северо-западу от Очеретино. Сейчас российские подразделения приблизились к трассе Покровск — Константиновка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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