В пермском долгожданном бассейне ограничат время посещения

В пермском бассейне «Энергия» введут ограничения по времени для посетителей. В сентябре часы свободного плавания будут сокращены.
«Доступ для любителей в сентябре ограничат по времени — там начнут заниматься воспитанники спортивных групп. Это не значит, что пермяки не смогут ходить в бассейн, просто для них составят другое расписание», — пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу краевого министерства спорта.
Ранее URA.RU рассказало, что пермский бассейн «Энергия» открыли для посетителей. Поплавать там могут все желающие с 07:15 до 20:45 в будни и с 08:45 в выходные. Но для этого необходимо предварительно записаться.
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