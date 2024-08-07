В пермском долгожданном бассейне ограничат время посещения

В пермском бассейне «Энергия» сократят время для свободного плавания
© Служба новостей «URA.RU»
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Часов для плавания станет меньше
Часов для плавания станет меньше Фото:

В пермском бассейне «Энергия» введут ограничения по времени для посетителей. В сентябре часы свободного плавания будут сокращены.

«Доступ для любителей в сентябре ограничат по времени — там начнут заниматься воспитанники спортивных групп. Это не значит, что пермяки не смогут ходить в бассейн, просто для них составят другое расписание», — пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу краевого министерства спорта.

Ранее URA.RU рассказало, что пермский бассейн «Энергия» открыли для посетителей. Поплавать там могут все желающие с 07:15 до 20:45 в будни и с 08:45 в выходные. Но для этого необходимо предварительно записаться.

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В пермском бассейне «Энергия» введут ограничения по времени для посетителей. В сентябре часы свободного плавания будут сокращены. «Доступ для любителей в сентябре ограничат по времени — там начнут заниматься воспитанники спортивных групп. Это не значит, что пермяки не смогут ходить в бассейн, просто для них составят другое расписание», — пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу краевого министерства спорта. Ранее URA.RU рассказало, что пермский бассейн «Энергия» открыли для посетителей. Поплавать там могут все желающие с 07:15 до 20:45 в будни и с 08:45 в выходные. Но для этого необходимо предварительно записаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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