05 августа 2024

В Перми открыли новый бассейн, руководство которого раскритиковал Махонин

В Перми начал работу новый бассейн «Энергия», построенный к юбилею города
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Дворца водных видов спорта после реконструкции. Первоуральск, водные виды спорта, пловец, плавание, бассейн, плавательная дорожка
Бассейн работает по предварительной записи Фото:

В Перми для свободного плавания открыт бассейн «Энергия» (Советская, 100). Сейчас Посещение бассейна возможно только по предварительной записи.

«С 22 июля бассейн будет открыт для посетителей. Мы хотим предоставить возможность организовать тренировки с максимальным удобством. Количество мест ограничено, поэтому для вашего удобства ведется предварительная запись», — сказано в группе «Энергии» в соцсети «ВКонтакте». Бассейн является частью одноименного спортивного комплекса, построенного к юбилею Перми (2023 год). Длина дорожек бассейна составляет 25 метров, глубина — от 1,2 до 1,8 метра.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин раскритиковал спортивных функционеров, ответственных за срыв сроков открытия бассейна. Он заявил, что его открытие, которого ждали горожане, должно было состояться в начале июня. Махонин поручил минспорта Пермского края разобраться в случившемся и «принять кадровые решения».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми для свободного плавания открыт бассейн «Энергия» (Советская, 100). Сейчас Посещение бассейна возможно только по предварительной записи. «С 22 июля бассейн будет открыт для посетителей. Мы хотим предоставить возможность организовать тренировки с максимальным удобством. Количество мест ограничено, поэтому для вашего удобства ведется предварительная запись», — сказано в группе «Энергии» в соцсети «ВКонтакте». Бассейн является частью одноименного спортивного комплекса, построенного к юбилею Перми (2023 год). Длина дорожек бассейна составляет 25 метров, глубина — от 1,2 до 1,8 метра. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин раскритиковал спортивных функционеров, ответственных за срыв сроков открытия бассейна. Он заявил, что его открытие, которого ждали горожане, должно было состояться в начале июня. Махонин поручил минспорта Пермского края разобраться в случившемся и «принять кадровые решения».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...