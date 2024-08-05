В Перми открыли новый бассейн, руководство которого раскритиковал Махонин

В Перми для свободного плавания открыт бассейн «Энергия» (Советская, 100). Сейчас Посещение бассейна возможно только по предварительной записи.
«С 22 июля бассейн будет открыт для посетителей. Мы хотим предоставить возможность организовать тренировки с максимальным удобством. Количество мест ограничено, поэтому для вашего удобства ведется предварительная запись», — сказано в группе «Энергии» в соцсети «ВКонтакте». Бассейн является частью одноименного спортивного комплекса, построенного к юбилею Перми (2023 год). Длина дорожек бассейна составляет 25 метров, глубина — от 1,2 до 1,8 метра.
Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин раскритиковал спортивных функционеров, ответственных за срыв сроков открытия бассейна. Он заявил, что его открытие, которого ждали горожане, должно было состояться в начале июня. Махонин поручил минспорта Пермского края разобраться в случившемся и «принять кадровые решения».
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В Перми для свободного плавания открыт бассейн «Энергия» (Советская, 100). Сейчас Посещение бассейна возможно только по предварительной записи. «С 22 июля бассейн будет открыт для посетителей. Мы хотим предоставить возможность организовать тренировки с максимальным удобством. Количество мест ограничено, поэтому для вашего удобства ведется предварительная запись», — сказано в группе «Энергии» в соцсети «ВКонтакте». Бассейн является частью одноименного спортивного комплекса, построенного к юбилею Перми (2023 год). Длина дорожек бассейна составляет 25 метров, глубина — от 1,2 до 1,8 метра. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин раскритиковал спортивных функционеров, ответственных за срыв сроков открытия бассейна. Он заявил, что его открытие, которого ждали горожане, должно было состояться в начале июня. Махонин поручил минспорта Пермского края разобраться в случившемся и «принять кадровые решения».