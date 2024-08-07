СК возбудил уголовные дела после атаки ВСУ на Курскую область

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по статьям УК РФ по факту нападения ВСУ на границу Курской области Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения ВСУ на приграничные населенные пункты Курской области. В рамках дела рассматриваются такие статьи Уголовного кодекса, как террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и другие преступления.

«По факту нападения вооруженных формирований Украины на приграничные населенные пункты Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса», — написали в официальном telegram-канале СК. Речь идет о статьях: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и другие преступления.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко подтвердила, что в результате этих преступных действий пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие.СК России принимает исчерпывающие меры для установления виновных лиц из числа украинских вооруженных формирований, ответственных за нападение на гражданские объекты, и обещает провести уголовное расследование.

Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения ВСУ на приграничные населенные пункты Курской области. В рамках дела рассматриваются такие статьи Уголовного кодекса, как террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и другие преступления. «По факту нападения вооруженных формирований Украины на приграничные населенные пункты Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса», — написали в официальном telegram-канале СК. Речь идет о статьях: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и другие преступления. Официальный представитель СК России Светлана Петренко подтвердила, что в результате этих преступных действий пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие.СК России принимает исчерпывающие меры для установления виновных лиц из числа украинских вооруженных формирований, ответственных за нападение на гражданские объекты, и обещает провести уголовное расследование. Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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