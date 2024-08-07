СК возбудил уголовные дела после атаки ВСУ на Курскую область

07 августа 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по статьям УК РФ по факту нападения ВСУ на границу Курской области Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения ВСУ на приграничные населенные пункты Курской области. В рамках дела рассматриваются такие статьи Уголовного кодекса, как террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и другие преступления. «По факту нападения вооруженных формирований Украины на приграничные населенные пункты Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса», — написали в официальном telegram-канале СК. Речь идет о статьях: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и другие преступления. Официальный представитель СК России Светлана Петренко подтвердила, что в результате этих преступных действий пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие.СК России принимает исчерпывающие меры для установления виновных лиц из числа украинских вооруженных формирований, ответственных за нападение на гражданские объекты, и обещает провести уголовное расследование. Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения ВСУ на приграничные населенные пункты Курской области. В рамках дела рассматриваются такие статьи Уголовного кодекса, как террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и другие преступления. «По факту нападения вооруженных формирований Украины на приграничные населенные пункты Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса», — написали в официальном telegram-канале СК. Речь идет о статьях: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и другие преступления. Официальный представитель СК России Светлана Петренко подтвердила, что в результате этих преступных действий пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие.СК России принимает исчерпывающие меры для установления виновных лиц из числа украинских вооруженных формирований, ответственных за нападение на гражданские объекты, и обещает провести уголовное расследование. Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника.