Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения ВСУ на приграничные населенные пункты Курской области. В рамках дела рассматриваются такие статьи Уголовного кодекса, как террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и другие преступления.
«По факту нападения вооруженных формирований Украины на приграничные населенные пункты Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса», — написали в официальном telegram-канале СК. Речь идет о статьях: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и другие преступления.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко подтвердила, что в результате этих преступных действий пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие.СК России принимает исчерпывающие меры для установления виновных лиц из числа украинских вооруженных формирований, ответственных за нападение на гражданские объекты, и обещает провести уголовное расследование.
Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника.
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения ВСУ на приграничные населенные пункты Курской области. В рамках дела рассматриваются такие статьи Уголовного кодекса, как террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и другие преступления. «По факту нападения вооруженных формирований Украины на приграничные населенные пункты Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса», — написали в официальном telegram-канале СК. Речь идет о статьях: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и другие преступления. Официальный представитель СК России Светлана Петренко подтвердила, что в результате этих преступных действий пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие.СК России принимает исчерпывающие меры для установления виновных лиц из числа украинских вооруженных формирований, ответственных за нападение на гражданские объекты, и обещает провести уголовное расследование. Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника.