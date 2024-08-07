Путин назвал «Ладу-Ауру» хорошей машинкой

Путин: «Лада-Аура» — хорошая машинка, очень комфортная
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Путин провел 7 августа совещание с членами Правительства РФ, где подчеркнул плюсы "Лады-Ауры"
Путин провел 7 августа совещание с членами Правительства РФ, где подчеркнул плюсы "Лады-Ауры" Фото:

Во время совещания с членами Правительства РФ президент России Владимир Путин дал положительную оценку новой модели автомобиля «Лада-Аура», выпускаемой АвтоВАЗом. Он назвал ее «хорошей машинкой».

«Хорошая машинка, очень комфортная, хорошо управляемая машинка,» — отметил Путин после того, как глава Минпромторга РФ Антон Алиханов упомянул начало выпуска «Лады-Ауры», которую протестировал президент. Прямой эфир с совещания вел телеканал «Россия 24».

Алиханов также сообщил, что перезапущено производство на бывших площадках зарубежных автоконцернов в Санкт-Петербурге, Калужской и Московской областях. он также упомянул возвращение в производственную линейку модели «Ларгус».

Протестировал «Ладу-Ауру» президент 16 июля. Тогда он приехал на ней на открытие северного обхода Твери.

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Во время совещания с членами Правительства РФ президент России Владимир Путин дал положительную оценку новой модели автомобиля «Лада-Аура», выпускаемой АвтоВАЗом. Он назвал ее «хорошей машинкой». «Хорошая машинка, очень комфортная, хорошо управляемая машинка,» — отметил Путин после того, как глава Минпромторга РФ Антон Алиханов упомянул начало выпуска «Лады-Ауры», которую протестировал президент. Прямой эфир с совещания вел телеканал «Россия 24». Алиханов также сообщил, что перезапущено производство на бывших площадках зарубежных автоконцернов в Санкт-Петербурге, Калужской и Московской областях. он также упомянул возвращение в производственную линейку модели «Ларгус». Протестировал «Ладу-Ауру» президент 16 июля. Тогда он приехал на ней на открытие северного обхода Твери.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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