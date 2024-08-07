Путин назвал «Ладу-Ауру» хорошей машинкой

Во время совещания с членами Правительства РФ президент России Владимир Путин дал положительную оценку новой модели автомобиля «Лада-Аура», выпускаемой АвтоВАЗом. Он назвал ее «хорошей машинкой».
«Хорошая машинка, очень комфортная, хорошо управляемая машинка,» — отметил Путин после того, как глава Минпромторга РФ Антон Алиханов упомянул начало выпуска «Лады-Ауры», которую протестировал президент. Прямой эфир с совещания вел телеканал «Россия 24».
Алиханов также сообщил, что перезапущено производство на бывших площадках зарубежных автоконцернов в Санкт-Петербурге, Калужской и Московской областях. он также упомянул возвращение в производственную линейку модели «Ларгус».
Протестировал «Ладу-Ауру» президент 16 июля. Тогда он приехал на ней на открытие северного обхода Твери.
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