«Скопинский маньяк» избежал наказания за истечением срока давности

Суд прекратил уголовное дело «скопинского маньяка» по сроку давности
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В августе 2022 года было возбуждено дело об убийстве, где Мохов помогал переносить тело Фото:

Скопинский районный суд Рязанской области закрыл уголовное дело Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», из-за истечения срока давности. Он обвинялся в укрывательстве преступления. Об этом сообщили в суде.

«Было сегодня ходатайство со стороны защитника Мохова, и уголовное преследование в отношении Мохова прекращено в связи с истечением срока», — пишут РИА Новости, ссылаясь на сообщение суда. Второй обвиняемый, соответствующего ходатайства не заявлял.

В августе 2022 года было возбуждено дело об убийстве, подозреваемого задержали, он признался. Мохов помогал переносить тело убитого. Убийство произошло в доме маньяка.

«Скопинский маньяк» известен благодаря похищению им несовершеннолетних девушек в 2000 году, напоминает «Ридус». Жертвы провели 1296 дней — почти четыре года. В 2004 году Скопинский районный суд приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии за насилие и издевательства над двумя девушками в бункере.

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Скопинский районный суд Рязанской области закрыл уголовное дело Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», из-за истечения срока давности. Он обвинялся в укрывательстве преступления. Об этом сообщили в суде. «Было сегодня ходатайство со стороны защитника Мохова, и уголовное преследование в отношении Мохова прекращено в связи с истечением срока», — пишут РИА Новости, ссылаясь на сообщение суда. Второй обвиняемый, соответствующего ходатайства не заявлял. В августе 2022 года было возбуждено дело об убийстве, подозреваемого задержали, он признался. Мохов помогал переносить тело убитого. Убийство произошло в доме маньяка. «Скопинский маньяк» известен благодаря похищению им несовершеннолетних девушек в 2000 году, напоминает «Ридус». Жертвы провели 1296 дней — почти четыре года. В 2004 году Скопинский районный суд приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии за насилие и издевательства над двумя девушками в бункере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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