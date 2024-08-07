07 августа 2024

Сыну экс-депутата Госдумы из Челябинска вернули квартиру в элитном районе Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилье на западе Москвы вернулось в руки сына экс-депутата Марселя Юсупова Тимура
Жилье на западе Москвы вернулось в руки сына экс-депутата Марселя Юсупова Тимура Фото:

Сыну обанкроченного экс-депутата Госдумы РФ из Челябинска Марселя Юсупова, Тимуру, вернули квартиру в элитном районе Москвы. Как следует из постановления арбитражного суда, жилье ребенку подарила мать, и теперь сделка снова признана действительной.

«Определение Арбитражного суда республики Башкортостан отменить, апелляционную жалобу Крючковой Натальи Сергеевны удовлетворить. В удовлетворении заявления финансового управляющего Юсупова Марселя Харисовича о признании сделки недействительной отказать», — отмечено в документе, который имеется в распоряжении URA.RU.

В мае суд в Уфе счел, что Крючкова злоупотребила правом, передав недвижимость заинтересованному лицу. Сделано это, когда в суд поступило заявление о банкротстве отца Тимура. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд принял во внимание другую мотивацию. Женщина заключила договор уступки прав требований на квартиру в сентябре 2017 года, уже после расторжения брака. Спорный актив не являлся предметом брачного договора, предметом раздела имущества, в связи с чем ответчица имела право его реализовать по своему усмотрению. Причем предыдущая владелица Нелли Юсупова была совершеннолетней и годовой доход в 48,275 миллиона рублей ей позволял приобрести имущество.

Квартира располагается в западной части Москвы. Согласно данным маркетплейсов, стоимость жилья в данных районах является более дорогим, чем в других административных округах столицы.

В результате жилье площадью 64,4 квадратных метра вернулось сыну экс-депутата. В июне Юсупову-младшему суд оставил помещение торгового комплекса в Туймазах Башкортостана.

Юсуповы со СМИ не общаются. Получить комментарии не представляется возможным.

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Сыну обанкроченного экс-депутата Госдумы РФ из Челябинска Марселя Юсупова, Тимуру, вернули квартиру в элитном районе Москвы. Как следует из постановления арбитражного суда, жилье ребенку подарила мать, и теперь сделка снова признана действительной. «Определение Арбитражного суда республики Башкортостан отменить, апелляционную жалобу Крючковой Натальи Сергеевны удовлетворить. В удовлетворении заявления финансового управляющего Юсупова Марселя Харисовича о признании сделки недействительной отказать», — отмечено в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. В мае суд в Уфе счел, что Крючкова злоупотребила правом, передав недвижимость заинтересованному лицу. Сделано это, когда в суд поступило заявление о банкротстве отца Тимура. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд принял во внимание другую мотивацию. Женщина заключила договор уступки прав требований на квартиру в сентябре 2017 года, уже после расторжения брака. Спорный актив не являлся предметом брачного договора, предметом раздела имущества, в связи с чем ответчица имела право его реализовать по своему усмотрению. Причем предыдущая владелица Нелли Юсупова была совершеннолетней и годовой доход в 48,275 миллиона рублей ей позволял приобрести имущество. Квартира располагается в западной части Москвы. Согласно данным маркетплейсов, стоимость жилья в данных районах является более дорогим, чем в других административных округах столицы. В результате жилье площадью 64,4 квадратных метра вернулось сыну экс-депутата. В июне Юсупову-младшему суд оставил помещение торгового комплекса в Туймазах Башкортостана. Юсуповы со СМИ не общаются. Получить комментарии не представляется возможным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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