Сыну экс-депутата Госдумы из Челябинска вернули квартиру в элитном районе Москвы

Сыну обанкроченного экс-депутата Госдумы РФ из Челябинска Марселя Юсупова, Тимуру, вернули квартиру в элитном районе Москвы. Как следует из постановления арбитражного суда, жилье ребенку подарила мать, и теперь сделка снова признана действительной.
«Определение Арбитражного суда республики Башкортостан отменить, апелляционную жалобу Крючковой Натальи Сергеевны удовлетворить. В удовлетворении заявления финансового управляющего Юсупова Марселя Харисовича о признании сделки недействительной отказать», — отмечено в документе, который имеется в распоряжении URA.RU.
В мае суд в Уфе счел, что Крючкова злоупотребила правом, передав недвижимость заинтересованному лицу. Сделано это, когда в суд поступило заявление о банкротстве отца Тимура. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд принял во внимание другую мотивацию. Женщина заключила договор уступки прав требований на квартиру в сентябре 2017 года, уже после расторжения брака. Спорный актив не являлся предметом брачного договора, предметом раздела имущества, в связи с чем ответчица имела право его реализовать по своему усмотрению. Причем предыдущая владелица Нелли Юсупова была совершеннолетней и годовой доход в 48,275 миллиона рублей ей позволял приобрести имущество.
Квартира располагается в западной части Москвы. Согласно данным маркетплейсов, стоимость жилья в данных районах является более дорогим, чем в других административных округах столицы.
В результате жилье площадью 64,4 квадратных метра вернулось сыну экс-депутата. В июне Юсупову-младшему суд оставил помещение торгового комплекса в Туймазах Башкортостана.
Юсуповы со СМИ не общаются. Получить комментарии не представляется возможным.
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