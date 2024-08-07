В Тюмени выступит певец Сергей Трофимов

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Концерт исполнителя шансона пройдет осенью 2024 года
Концерт исполнителя шансона пройдет осенью 2024 года Фото:

В Тюмени выступит музыкант Трофим (Сергей Трофимов). Такая информация указана на сайте по продаже билетов kassir.ru. Концерт певца запланирован на 28 октября.

«Каждая встреча с ним подобна встрече с близким другом: светлые и печальные воспоминания, подступившие слезы и радостный смех . Именно в этом и заключается секрет его успеха — в умении поделиться с публикой своей энергетикой и настроением», — указано в афише.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет концерт певца и композитора Александра Розенбаума. Местные жители раскупили все дорогие билеты на мероприятие.

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В Тюмени выступит музыкант Трофим (Сергей Трофимов). Такая информация указана на сайте по продаже билетов kassir.ru. Концерт певца запланирован на 28 октября. «Каждая встреча с ним подобна встрече с близким другом: светлые и печальные воспоминания, подступившие слезы и радостный смех . Именно в этом и заключается секрет его успеха — в умении поделиться с публикой своей энергетикой и настроением», — указано в афише. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет концерт певца и композитора Александра Розенбаума. Местные жители раскупили все дорогие билеты на мероприятие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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