В Тюмени выступит певец Сергей Трофимов

Концерт исполнителя шансона пройдет осенью 2024 года
В Тюмени выступит музыкант Трофим (Сергей Трофимов). Такая информация указана на сайте по продаже билетов kassir.ru. Концерт певца запланирован на 28 октября.
«Каждая встреча с ним подобна встрече с близким другом: светлые и печальные воспоминания, подступившие слезы и радостный смех . Именно в этом и заключается секрет его успеха — в умении поделиться с публикой своей энергетикой и настроением», — указано в афише.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет концерт певца и композитора Александра Розенбаума. Местные жители раскупили все дорогие билеты на мероприятие.
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