Baza: ВСУ расстреляли беременную во время эвакуации из Курской области

07 августа 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

Автомобиль погибшей попал под обстрел во время эвакуации из Суджи Фото: стрингер © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области во время эвакуации из Суджи погибла 24-летняя беременная девушка. Автомобиль попал под обстрел, в результате чего девушка потеряла сознание и умерла в больнице. Об этом сообщили в Baza. «Погибшая — Нина Кузнецова. Вчера она вместе с мамой, мужем Артемом и ребенком пыталась выехать из Суджи», — написали в telegram-канале Baza со ссылкой слова мужа погибшей Артема Кузнецова. Он ехал впереди на своем автомобиле, Нина на другой машине со своей мамой и сыном — сзади. На подъезде к трассе Куриловка-Гончаровка из кустов начали стрелять. Артем видел солдата ВСУ с автоматом. Муж погибшей уточнил, что солдат стрелял в упор, прицельно в его машину, но ему удалось избежать ранений. Затем солдат открыл огонь по машине погибшей. Она потеряла сознание и врезалась в машину Артема. Мама Нины пересадила ее и сына к Артему, они поехали в больницу, где беременная девушка умерла. Артем уточнил, что Нина была на втором месяце беременности и они надеялись, что у них будет девочка. Их двухлетний сын тоже пострадал, но его жизни ничего не угрожает. Ранее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов украинской армии в Курской области пострадало 24 человека, среди которых шестеро детей. Сегодня глава Генштаба Валерий Герасимов доложил о ситуации в регионе, заявив, что продвижение украинских солдат остановлено и впереди ожидается полный разгром противника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области во время эвакуации из Суджи погибла 24-летняя беременная девушка. Автомобиль попал под обстрел, в результате чего девушка потеряла сознание и умерла в больнице. Об этом сообщили в Baza. «Погибшая — Нина Кузнецова. Вчера она вместе с мамой, мужем Артемом и ребенком пыталась выехать из Суджи», — написали в telegram-канале Baza со ссылкой слова мужа погибшей Артема Кузнецова. Он ехал впереди на своем автомобиле, Нина на другой машине со своей мамой и сыном — сзади. На подъезде к трассе Куриловка-Гончаровка из кустов начали стрелять. Артем видел солдата ВСУ с автоматом. Муж погибшей уточнил, что солдат стрелял в упор, прицельно в его машину, но ему удалось избежать ранений. Затем солдат открыл огонь по машине погибшей. Она потеряла сознание и врезалась в машину Артема. Мама Нины пересадила ее и сына к Артему, они поехали в больницу, где беременная девушка умерла. Артем уточнил, что Нина была на втором месяце беременности и они надеялись, что у них будет девочка. Их двухлетний сын тоже пострадал, но его жизни ничего не угрожает. Ранее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов украинской армии в Курской области пострадало 24 человека, среди которых шестеро детей. Сегодня глава Генштаба Валерий Герасимов доложил о ситуации в регионе, заявив, что продвижение украинских солдат остановлено и впереди ожидается полный разгром противника.