Первая партия вакцины от гриппа поступила в Челябинскую область

В Челябинскую область поступило более 500 тысяч доз вакцины от гриппа «Совигрипп», «Ультрикс» и «ФЛЮ-М». Об этом 7 августа сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от гриппа. Более 500 тысяч доз вакцины для взрослых и детей трех наименований „Совигрипп“, „Ультрикс“ и „ФЛЮ-М“», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Вакцину «Совигрипп» уже могут поставить челябинцы, которые наблюдаются в городской клинической больнице №1. В остальные медорганизации Челябинской области вакцина поступит в ближайшее время.
Вакцинироваться необходимо до начала сезонного роста заболеваемости, напомнил главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов. «Доказано, что на сегодня это самая эффективная мера в профилактике гриппа и его осложнений», — говорит специалист.
Новая пандемия в мире может начаться в любой момент, предупредил ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Как он отметил в ходе своего выступления в Женеве, вакцинироваться от коронавируса требуется не реже одного раза в год.
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