Первая партия вакцины от гриппа поступила в Челябинскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от ковида. Екатеринбург, шприц, вакцинация, вакцинация через нос, нозальная вакцинация
Врачи советуют вакцинироваться до начала сезонна простуд (архивное фото) Фото:

В Челябинскую область поступило более 500 тысяч доз вакцины от гриппа «Совигрипп», «Ультрикс» и «ФЛЮ-М». Об этом 7 августа сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от гриппа. Более 500 тысяч доз вакцины для взрослых и детей трех наименований „Совигрипп“, „Ультрикс“ и „ФЛЮ-М“», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Вакцину «Совигрипп» уже могут поставить челябинцы, которые наблюдаются в городской клинической больнице №1. В остальные медорганизации Челябинской области вакцина поступит в ближайшее время.

Вакцинироваться необходимо до начала сезонного роста заболеваемости, напомнил главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов. «Доказано, что на сегодня это самая эффективная мера в профилактике гриппа и его осложнений», — говорит специалист.

Новая пандемия в мире может начаться в любой момент, предупредил ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Как он отметил в ходе своего выступления в Женеве, вакцинироваться от коронавируса требуется не реже одного раза в год.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинскую область поступило более 500 тысяч доз вакцины от гриппа «Совигрипп», «Ультрикс» и «ФЛЮ-М». Об этом 7 августа сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения. «В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от гриппа. Более 500 тысяч доз вакцины для взрослых и детей трех наименований „Совигрипп“, „Ультрикс“ и „ФЛЮ-М“», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Вакцину «Совигрипп» уже могут поставить челябинцы, которые наблюдаются в городской клинической больнице №1. В остальные медорганизации Челябинской области вакцина поступит в ближайшее время. Вакцинироваться необходимо до начала сезонного роста заболеваемости, напомнил главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов. «Доказано, что на сегодня это самая эффективная мера в профилактике гриппа и его осложнений», — говорит специалист. Новая пандемия в мире может начаться в любой момент, предупредил ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Как он отметил в ходе своего выступления в Женеве, вакцинироваться от коронавируса требуется не реже одного раза в год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...