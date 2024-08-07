07 августа 2024

Минфин выделил почти два млрд рублей в бюджет Курской области на переселение

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На переселение направят 1,8 млрд рублей Фото:

Министерство финансов РФ выделило 1,8 миллиарда рублей на переселение жителей из Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с поручением необходимые средства бюджету Курской области выделены», — заявили в пресс-службе Минфина. Об этом передает ТАСС. Это решение было принято после того, как первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил обеспечить бюджет Курской области соответствующими средствами для реализации программы переселения.

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Министерство финансов РФ выделило 1,8 миллиарда рублей на переселение жителей из Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В соответствии с поручением необходимые средства бюджету Курской области выделены», — заявили в пресс-службе Минфина. Об этом передает ТАСС. Это решение было принято после того, как первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил обеспечить бюджет Курской области соответствующими средствами для реализации программы переселения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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