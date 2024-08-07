Минфин выделил почти два млрд рублей в бюджет Курской области на переселение

На переселение направят 1,8 млрд рублей
Министерство финансов РФ выделило 1,8 миллиарда рублей на переселение жителей из Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В соответствии с поручением необходимые средства бюджету Курской области выделены», — заявили в пресс-службе Минфина. Об этом передает ТАСС. Это решение было принято после того, как первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил обеспечить бюджет Курской области соответствующими средствами для реализации программы переселения.
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