Минфин выделил почти два млрд рублей в бюджет Курской области на переселение

07 августа 2024 в 23:26 Размер текста - 17 +

На переселение направят 1,8 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство финансов РФ выделило 1,8 миллиарда рублей на переселение жителей из Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В соответствии с поручением необходимые средства бюджету Курской области выделены», — заявили в пресс-службе Минфина. Об этом передает ТАСС. Это решение было принято после того, как первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил обеспечить бюджет Курской области соответствующими средствами для реализации программы переселения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство финансов РФ выделило 1,8 миллиарда рублей на переселение жителей из Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В соответствии с поручением необходимые средства бюджету Курской области выделены», — заявили в пресс-службе Минфина. Об этом передает ТАСС. Это решение было принято после того, как первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил обеспечить бюджет Курской области соответствующими средствами для реализации программы переселения.