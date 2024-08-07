07 августа 2024

Автомобиль Поддубного попал под обстрел ВСУ, он получил тяжелые ранения

© Служба новостей «URA.RU»
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Поддубный делал репортаж из приграничных районов, где идут боестолкновения Фото:

Машина военкора ВГТРК Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Об этом сообщил ведущий в эфире телеканала «Россия 24».

«В приграничном районе курской области под обстрел ВСУ попала машина, в которой ехал военный корреспондент нашего телеканала Евгений Поддубный. Он получил тяжелое ранение и сейчас находится в больнице за несколько часов до этого наш военкор прислал в редакцию репортаж об обстановке в регионе», — сообщил корреспондент.

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Машина военкора ВГТРК Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Об этом сообщил ведущий в эфире телеканала «Россия 24». «В приграничном районе курской области под обстрел ВСУ попала машина, в которой ехал военный корреспондент нашего телеканала Евгений Поддубный. Он получил тяжелое ранение и сейчас находится в больнице за несколько часов до этого наш военкор прислал в редакцию репортаж об обстановке в регионе», — сообщил корреспондент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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