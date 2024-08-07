Автомобиль Поддубного попал под обстрел ВСУ, он получил тяжелые ранения

08 августа 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

Поддубный делал репортаж из приграничных районов, где идут боестолкновения Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Машина военкора ВГТРК Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Об этом сообщил ведущий в эфире телеканала «Россия 24». «В приграничном районе курской области под обстрел ВСУ попала машина, в которой ехал военный корреспондент нашего телеканала Евгений Поддубный. Он получил тяжелое ранение и сейчас находится в больнице за несколько часов до этого наш военкор прислал в редакцию репортаж об обстановке в регионе», — сообщил корреспондент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Машина военкора ВГТРК Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Об этом сообщил ведущий в эфире телеканала «Россия 24». «В приграничном районе курской области под обстрел ВСУ попала машина, в которой ехал военный корреспондент нашего телеканала Евгений Поддубный. Он получил тяжелое ранение и сейчас находится в больнице за несколько часов до этого наш военкор прислал в редакцию репортаж об обстановке в регионе», — сообщил корреспондент.