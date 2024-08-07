Автомобиль Поддубного попал под обстрел ВСУ, он получил тяжелые ранения

Поддубный делал репортаж из приграничных районов, где идут боестолкновения
Машина военкора ВГТРК Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Об этом сообщил ведущий в эфире телеканала «Россия 24».
«В приграничном районе курской области под обстрел ВСУ попала машина, в которой ехал военный корреспондент нашего телеканала Евгений Поддубный. Он получил тяжелое ранение и сейчас находится в больнице за несколько часов до этого наш военкор прислал в редакцию репортаж об обстановке в регионе», — сообщил корреспондент.
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