Глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту страны Владимиру Путину о предстоящем разгроме ВСУ в Курской области. Об этом глава генштаба заявил во время совещания российского лидера с членами правительства РФ.
«Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — доложил Герасимов. По его словам, Вооруженные силы России совместно с пограничниками ФСБ остановили продвижение украинских подразделений, нанеся значительные потери. В районах у границы продолжается активное уничтожение противника.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. На границах региона происходят столкновения с противником. В области развернуто 19 пунктов ВНЖ для пострадавших от обстрела жителей. Как отметил президент, атака на Курскую область — очередная масштабная провокация Киева, передает «Национальная служба новостей».
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