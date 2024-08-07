Герасимов: операция в Курской области будет завершена разгромом ВСУ

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ФСБ, учения. Челябинск, военные, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
Курскую область 6 августа атаковали ВСУ, Герасимов предрек разгром противника Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту страны Владимиру Путину о предстоящем разгроме ВСУ в Курской области. Об этом глава генштаба заявил во время совещания российского лидера с членами правительства РФ.

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«Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — доложил Герасимов. По его словам, Вооруженные силы России совместно с пограничниками ФСБ остановили продвижение украинских подразделений, нанеся значительные потери. В районах у границы продолжается активное уничтожение противника.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. На границах региона происходят столкновения с противником. В области развернуто 19 пунктов ВНЖ для пострадавших от обстрела жителей. Как отметил президент, атака на Курскую область — очередная масштабная провокация Киева, передает «Национальная служба новостей».

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Глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту страны Владимиру Путину о предстоящем разгроме ВСУ в Курской области. Об этом глава генштаба заявил во время совещания российского лидера с членами правительства РФ. «Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — доложил Герасимов. По его словам, Вооруженные силы России совместно с пограничниками ФСБ остановили продвижение украинских подразделений, нанеся значительные потери. В районах у границы продолжается активное уничтожение противника. Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. На границах региона происходят столкновения с противником. В области развернуто 19 пунктов ВНЖ для пострадавших от обстрела жителей. Как отметил президент, атака на Курскую область — очередная масштабная провокация Киева, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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