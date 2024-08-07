Герасимов: операция в Курской области будет завершена разгромом ВСУ

07 августа 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Курскую область 6 августа атаковали ВСУ, Герасимов предрек разгром противника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту страны Владимиру Путину о предстоящем разгроме ВСУ в Курской области. Об этом глава генштаба заявил во время совещания российского лидера с членами правительства РФ. Новость по теме Эвакуация населения и повсеместная помощь: что известно на второй день боев в Курской области «Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — доложил Герасимов. По его словам, Вооруженные силы России совместно с пограничниками ФСБ остановили продвижение украинских подразделений, нанеся значительные потери. В районах у границы продолжается активное уничтожение противника. Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. На границах региона происходят столкновения с противником. В области развернуто 19 пунктов ВНЖ для пострадавших от обстрела жителей. Как отметил президент, атака на Курскую область — очередная масштабная провокация Киева, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту страны Владимиру Путину о предстоящем разгроме ВСУ в Курской области. Об этом глава генштаба заявил во время совещания российского лидера с членами правительства РФ. «Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — доложил Герасимов. По его словам, Вооруженные силы России совместно с пограничниками ФСБ остановили продвижение украинских подразделений, нанеся значительные потери. В районах у границы продолжается активное уничтожение противника. Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. На границах региона происходят столкновения с противником. В области развернуто 19 пунктов ВНЖ для пострадавших от обстрела жителей. Как отметил президент, атака на Курскую область — очередная масштабная провокация Киева, передает «Национальная служба новостей».