Во дворах Челябинска снова образовались глубокие лужи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Во дворах на улице Захаренко в Челябинске после сильного ливня образовались глубокие лужи. Об этом сообщает читатель URA.RU.

«Северо-запад Челябинска, затопило дворы по улице Захаренко. Пройти можно только в болотниках», — сообщает читатель URA.RU.

Сильный ливень с градом обрушился на Челябинск 7 августа. Синоптики предупреждали, что непогода может продлиться несколько суток, к 10 августа возможен подъем уровня воды в водоемах. Вечером 7 августа дорога по улице Молодогвардейцев около водно-развлекательного клуба «Атлантида-SPA» полностью ушла под воду.

Дворы по улице Захаренко ушли под воду Читатель URA.RU