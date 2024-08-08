Во дворах на улице Захаренко в Челябинске после сильного ливня образовались глубокие лужи. Об этом сообщает читатель URA.RU.
«Северо-запад Челябинска, затопило дворы по улице Захаренко. Пройти можно только в болотниках», — сообщает читатель URA.RU.
Сильный ливень с градом обрушился на Челябинск 7 августа. Синоптики предупреждали, что непогода может продлиться несколько суток, к 10 августа возможен подъем уровня воды в водоемах. Вечером 7 августа дорога по улице Молодогвардейцев около водно-развлекательного клуба «Атлантида-SPA» полностью ушла под воду.
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