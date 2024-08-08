В Челябинске затопило дворы после сильного ливня. Фото

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Дождь, потоп на улице. Челябинск, лужа, вода, потоп на улице труда
Во дворах Челябинска снова образовались глубокие лужи Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Во дворах на улице Захаренко в Челябинске после сильного ливня образовались глубокие лужи. Об этом сообщает читатель URA.RU.

«Северо-запад Челябинска, затопило дворы по улице Захаренко. Пройти можно только в болотниках», — сообщает читатель URA.RU.

Сильный ливень с градом обрушился на Челябинск 7 августа. Синоптики предупреждали, что непогода может продлиться несколько суток, к 10 августа возможен подъем уровня воды в водоемах. Вечером 7 августа дорога по улице Молодогвардейцев около водно-развлекательного клуба «Атлантида-SPA» полностью ушла под воду.

Дворы по улице Захаренко ушли под воду
Дворы по улице Захаренко ушли под воду

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Во дворах на улице Захаренко в Челябинске после сильного ливня образовались глубокие лужи. Об этом сообщает читатель URA.RU. «Северо-запад Челябинска, затопило дворы по улице Захаренко. Пройти можно только в болотниках», — сообщает читатель URA.RU. Сильный ливень с градом обрушился на Челябинск 7 августа. Синоптики предупреждали, что непогода может продлиться несколько суток, к 10 августа возможен подъем уровня воды в водоемах. Вечером 7 августа дорога по улице Молодогвардейцев около водно-развлекательного клуба «Атлантида-SPA» полностью ушла под воду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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