На Челябинск днем 7 августа вновь обрушился сильный ливень с градом. Видео обильных осадков присылают читатели URA.RU.
«По Братьев Кашириных течет река», — сообщает читатель URA.RU. На северо-западе города ливень с градом бьет по окнам застекленного балкона, видимость практически нулевая. Ряд улиц снова затопило, автомобили и общественный транспорт осторожно преодолевают водные преграды.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Челябинской области с 7 по 9 августа ожидаются очень сильные продолжительные дожди и грозы. 10 числа, вероятно, произойдет подъемы уровня водыпредупреждали в Единой дежурно-диспетчерской службе-112.
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