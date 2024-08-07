Челябинск заливает ливнем и засыпает градом. Видео

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Дождь. Челябинск, пешеход, вода, погода, лето, зонт, непогода, ливень, осадки, дождь, стихия
На Челябинск обрушился ливень с градом Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

На Челябинск днем 7 августа вновь обрушился сильный ливень с градом. Видео обильных осадков присылают читатели URA.RU.

«По Братьев Кашириных течет река», — сообщает читатель URA.RU. На северо-западе города ливень с градом бьет по окнам застекленного балкона, видимость практически нулевая. Ряд улиц снова затопило, автомобили и общественный транспорт осторожно преодолевают водные преграды.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Челябинской области с 7 по 9 августа ожидаются очень сильные продолжительные дожди и грозы. 10 числа, вероятно, произойдет подъемы уровня водыпредупреждали в Единой дежурно-диспетчерской службе-112.

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На Челябинск днем 7 августа вновь обрушился сильный ливень с градом. Видео обильных осадков присылают читатели URA.RU. «По Братьев Кашириных течет река», — сообщает читатель URA.RU. На северо-западе города ливень с градом бьет по окнам застекленного балкона, видимость практически нулевая. Ряд улиц снова затопило, автомобили и общественный транспорт осторожно преодолевают водные преграды. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Челябинской области с 7 по 9 августа ожидаются очень сильные продолжительные дожди и грозы. 10 числа, вероятно, произойдет подъемы уровня водыпредупреждали в Единой дежурно-диспетчерской службе-112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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