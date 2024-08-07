07 августа 2024

Дорога возле клуба «Атлантида-SPA» после дождя ушла под воду в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь в Москве. Москва, зонт, ливень
Челябинск 7 августа снова накрыл ливень (архивное фото) Фото:

После мощного ливня, который обрушился на Челябинск днем 7 августа, дорога по улице Молодогвардейцев около водно-развлекательного клуба «Атлантида-SPA» полностью ушла под воду. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Такое движение по воде после дождя снова по улице Молодогвардейцев рядом с «Атлантида-SPA», — сообщили читатели URA.RU. В редакцию они прислали видео, на котором показано, что дорогу полностью затопило, одна машина заглохла и была оставлена прямо в воде.

На Челябинск днем 7 августа вновь обрушился сильный ливень с градом. На северо-западе города видимость была практически нулевая, затопило ряд улиц. Сотрудникам МЧС пришлось спасать пассажирский автобус, застрявший в глубокой луже.

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После мощного ливня, который обрушился на Челябинск днем 7 августа, дорога по улице Молодогвардейцев около водно-развлекательного клуба «Атлантида-SPA» полностью ушла под воду. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Такое движение по воде после дождя снова по улице Молодогвардейцев рядом с «Атлантида-SPA», — сообщили читатели URA.RU. В редакцию они прислали видео, на котором показано, что дорогу полностью затопило, одна машина заглохла и была оставлена прямо в воде. На Челябинск днем 7 августа вновь обрушился сильный ливень с градом. На северо-западе города видимость была практически нулевая, затопило ряд улиц. Сотрудникам МЧС пришлось спасать пассажирский автобус, застрявший в глубокой луже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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