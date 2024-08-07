После мощного ливня, который обрушился на Челябинск днем 7 августа, дорога по улице Молодогвардейцев около водно-развлекательного клуба «Атлантида-SPA» полностью ушла под воду. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Такое движение по воде после дождя снова по улице Молодогвардейцев рядом с «Атлантида-SPA», — сообщили читатели URA.RU. В редакцию они прислали видео, на котором показано, что дорогу полностью затопило, одна машина заглохла и была оставлена прямо в воде.
На Челябинск днем 7 августа вновь обрушился сильный ливень с градом. На северо-западе города видимость была практически нулевая, затопило ряд улиц. Сотрудникам МЧС пришлось спасать пассажирский автобус, застрявший в глубокой луже.
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