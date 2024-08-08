Стало известно, откуда ВСУ пытались прорываться в Курской области: карта боев 8 августа

ВСУ прорвались в направлении газоизмерительной станции «Суджа»
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В Курской области введен режим ЧС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На границе Украины и Курской области обострилась ситуация. Сейчас там ведутся ожесточенные бои между российскими военными и ВСУ. Режим чрезвычайной ситуации введен в Курской области. В то же время ВСУ прорвались в направлении газоизмерительной станции «Суджа». Ход военные действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.

Атака ВСУ по Курской области

В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за действий ВСУ. Украинские войска пытались прорываться в Курской области со стороны города Сумы. В Минобороны РФ заявили о нанесении ударов по вражеским силам на границе с Курской областью с использованием вертолетов Ка-52. Все намеченные цели успешно поразили. Также над Курской областью было сбито семь украинских ракет.

По версии одного из telegram-каналов ВСУ пытались прорываться со стороны украинского города Сумы в разные направления Курской области
По версии одного из telegram-каналов ВСУ пытались прорываться со стороны украинского города Сумы в разные направления Курской области
Движение ВСУ в Курской области по версии Минобороны России
Движение ВСУ в Курской области по версии Минобороны России

Атака ВСУ по Белгородской области

В результате атаки ВСУ по Белгородской области пострадали 16 человек, из которых 13 находятся в больницах. Один человек тяжело ранен. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. На территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность.

Прорыв ВСУ к ГИС «Суджа»

ВСУ прорвались в направлении газоизмерительной станции «Суджа», последней точки транзита российского газа через Украину. Через нее перекачивается около 15 миллиардов кубов газа в сутки транзитом через Украину в Европу. Сейчас в Суджанском районе ведутся ожесточенные бои. Украинские военные заявили о нескольких российских пленных.

ВС РФ поразили бронетехнику ВСУ в Суджанском районе. В то же время ВСУ огнем уничтожили Никольский Белогорский монастырь, также в районе памятника МиГ-29 в восточной части Суджи прилетел неизвестный снаряд.

ВСУ прорвались в направлении газоизмерительной станции «Суджа»
ВСУ прорвались в направлении газоизмерительной станции «Суджа»

ВСУ обстреляли Шебекино

ВСУ седьмой раз за сутки обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате этого поврежден один легковой автомобиль, выбиты окна в шести частных домах и посечены фасады и заборы. По предварительным данным, пострадавших нет, написал в своем telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков

Группировка «Юг» нанесла поражение семи бригадам ВСУ

Группировка войск «Юг» за сутки нанесла поражение семи бригадам ВСУ, в результате чего противник потерял до 520 военных. Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев рассказал ТАСС, что бойцы поразили живую силу и технику 23-й, 24-й, 54-й и 72-й механизированных, 5-й, 10-й и 80-й штурмовых бригад в районах Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Иванополья, Григоровки, Часова Яра, Предтечино, Острова и Константиновки. Уничтожены 155-мм самоходные артиллерийские установки «Паладин» и «Цезарь», гаубица М777, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 2 орудия Д-20, поражены три автомобиля.

Покровское направление

Российская группировка «Центр» освободила Сергеевку. Об этом сообщили военкоры «Русской весны». В ходе операции на Покровском направлении российские военные заняли населенный пункт.

Авдеевское направление

Российские военные группировки «Центр» уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ на авдеевском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны. Пилот FPV-дрона запустил беспилотник в воздух, обнаружил подходящий для удара объект ВСУ, вывел дрон на боевой заход и поразил цель.

Донецкое направление

На донецком направлении военнослужащие Южной группировки войск уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley. Беспилотник точным попаданием обездвижил ее, а артиллерийские расчеты нанесли по ней огневой удар, рассказали в Минобороны. Отмечается, что БМП Bradley американского происхождения была в тылу ВСУ на расстоянии не менее восьми километров.

Херсонское направление

На херсонском направлении силами арктической бригады группировки «Днепр» был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ. Личный состав батареи орудий «Гиацинт-Б» нанес огневое поражение по этому пункту, который находился в заброшенном доме на правом берегу Днепра, сказали в Минобороны России.

Уничтожение группы ВСУ в опорнике в районе Часова Яра

Группа бойцов ВСУ была уничтожена бойцами Костромского парашютно-десантного полка в опорном пункте Часова Яра, сообщили в Минобороны РФ. Ночью десантники выдвинулись в западный район для выполнения задачи — уничтожения группы пехоты ВСУ.

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На границе Украины и Курской области обострилась ситуация. Сейчас там ведутся ожесточенные бои между российскими военными и ВСУ. Режим чрезвычайной ситуации введен в Курской области. В то же время ВСУ прорвались в направлении газоизмерительной станции «Суджа». Ход военные действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за действий ВСУ. Украинские войска пытались прорываться в Курской области со стороны города Сумы. В Минобороны РФ заявили о нанесении ударов по вражеским силам на границе с Курской областью с использованием вертолетов Ка-52. Все намеченные цели успешно поразили. Также над Курской областью было сбито семь украинских ракет. В результате атаки ВСУ по Белгородской области пострадали 16 человек, из которых 13 находятся в больницах. Один человек тяжело ранен. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. На территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность. ВСУ прорвались в направлении газоизмерительной станции «Суджа», последней точки транзита российского газа через Украину. Через нее перекачивается около 15 миллиардов кубов газа в сутки транзитом через Украину в Европу. Сейчас в Суджанском районе ведутся ожесточенные бои. Украинские военные заявили о нескольких российских пленных. ВС РФ поразили бронетехнику ВСУ в Суджанском районе. В то же время ВСУ огнем уничтожили Никольский Белогорский монастырь, также в районе памятника МиГ-29 в восточной части Суджи прилетел неизвестный снаряд. ВСУ седьмой раз за сутки обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате этого поврежден один легковой автомобиль, выбиты окна в шести частных домах и посечены фасады и заборы. По предварительным данным, пострадавших нет, написал в своем telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков Группировка войск «Юг» за сутки нанесла поражение семи бригадам ВСУ, в результате чего противник потерял до 520 военных. Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев рассказал ТАСС, что бойцы поразили живую силу и технику 23-й, 24-й, 54-й и 72-й механизированных, 5-й, 10-й и 80-й штурмовых бригад в районах Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Иванополья, Григоровки, Часова Яра, Предтечино, Острова и Константиновки. Уничтожены 155-мм самоходные артиллерийские установки «Паладин» и «Цезарь», гаубица М777, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 2 орудия Д-20, поражены три автомобиля. Российская группировка «Центр» освободила Сергеевку. Об этом сообщили военкоры «Русской весны». В ходе операции на Покровском направлении российские военные заняли населенный пункт. Российские военные группировки «Центр» уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ на авдеевском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны. Пилот FPV-дрона запустил беспилотник в воздух, обнаружил подходящий для удара объект ВСУ, вывел дрон на боевой заход и поразил цель. На донецком направлении военнослужащие Южной группировки войск уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley. Беспилотник точным попаданием обездвижил ее, а артиллерийские расчеты нанесли по ней огневой удар, рассказали в Минобороны. Отмечается, что БМП Bradley американского происхождения была в тылу ВСУ на расстоянии не менее восьми километров. На херсонском направлении силами арктической бригады группировки «Днепр» был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ. Личный состав батареи орудий «Гиацинт-Б» нанес огневое поражение по этому пункту, который находился в заброшенном доме на правом берегу Днепра, сказали в Минобороны России. Группа бойцов ВСУ была уничтожена бойцами Костромского парашютно-десантного полка в опорном пункте Часова Яра, сообщили в Минобороны РФ. Ночью десантники выдвинулись в западный район для выполнения задачи — уничтожения группы пехоты ВСУ.
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