Дачу Пугачевой в Подмосковье сдали в аренду

Дачу певицы Аллы Пугачевой, расположенную в Подмосковье, сдают в аренду за два миллиона рублей в месяц. Ее не могут продать уже больше года.
«Если арендатор заключит договор на срок менее 11 месяцев, то будет „отстегивать“ два миллиона рублей в месяц, а если больше — 1,8», — пишет Life.ru. В аренду предлагается трехэтажный дом площадью 760 квадратных метров с причалом и большим участком, а также услуги управляющей.
Особняк обладает роскошным интерьером с дизайнерской мебелью, кинотеатром, бильярдной и спа-комплексом. После реконструкции в 2020 году дом не требует дополнительных вложений. Уже больше года особняк безуспешно продается за более чем 150 миллионов рублей. За последние полгода цена на него выросла на 20 миллионов рублей.
Недавно в СМИ появилась информация, что народная артистка СССР хочет вернуться обратно на Родину. О жизни певицы в эмиграции — в материале URA.RU.
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