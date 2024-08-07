Вдова убитого в Маньчжурии дальнобойщика из Екатеринбурга Андрея Лунегова Екатерина утверждает, что лишилась денег по ошибке российских дипломатов в Харбине. Якобы те ей сообщили, что она может прилететь и забрать тело мужа, однако на деле экспертиза оказалась не готова и женщина прилетела зря. О новых перипетиях трагической истории URA.RU рассказала сама Екатерина.
“В пятницу, 2 августа, мне позвонили из российского консульства в Харбине, сказали, что экспертиза готова. Седьмого числа я прилетела в Маньчжурию, но в консульстве уже заявили, что экспертиза еще не закончена, и мне ничем не могут помочь. О сроках все еще ничего не известно. Но я не могу летать каждый день в Китай! Почему консульство не помогает, не понимаю", — возмущена женщина.
Чтобы долететь до Маньчжурии, ей пришлось заплатить за билет 76 тысяч рублей, плюс в шесть тысяч обошелся на сутки номер в гостинице. В ближайшее время женщина намерена с китайцем-переводчиком поехать в местный следственный комитет и выяснить, в чем дело. "Андрей умер 26 июня, а 27-го сделали вскрытие, взяли биоматериалы на экспертизу. В заключении написано: умер от кровоизлияния в мозг. Почему все так долго? Пусть мне уже отдадут тело", — плачет вдова.
Трагедия произошла 26 июня. Многодетный екатеринбуржец Андрей Лунегов отправился в командировку в Маньчжурию со своим другом, на которого оформлено ИП по грузоперевозкам. В местном кафе у него случилась драка с бойцом ММА из Улан-Удэ, в которой екатеринбуржец получил серьезные травмы. В местной больнице ему провели трепанацию черепа, но случился отек мозга и мужчина умер. Бурят задержан, и сейчас сидит в СИЗО.
За операцию, содержание в больнице, хранение в морге, кремирование и перелет домой изначально женщине насчитали 1,5 миллиона рублей, однако в процессе переговоров удалось сбить цену. Сейчас Екатерина одна воспитывает троих детей. В консульстве РФ в Харбине отказались прокомментировать ситуацию. "Пусть гражданка по своему вопросу сама обратится к нам в консульство. Ей будут даны все необходимые разъяснения", — заявили в ведомстве.
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