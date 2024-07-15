Вдове убитого в Китае свердловчанина выставят огромный счет

Дальнобойщик Андрей Лунегов погиб в схватке с бойцом ММА

15 июля 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Погибший отправился в Китай по работе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вдова погибшего в Китае дальнобойщика из Екатеринбурга Андрея Лунегова Екатерина почти месяц ждет экспертизу и в тревоге гадает, какую сумму ей насчитают больница и морг за хранение тела и дальнейшее кремирование. Изначально речь шла вообще об 1,5 миллиона рублей, но в процессе переговоров удалось сбить цену. Женщина сейчас одна воспитывает троих детей и никак не может оформить пособия, рассказала она корреспонденту URA.RU. Андрея не стало 26 июня. Многодетный отец отправился в командировку в Маньчжурию со своим другом, на которого оформлено ИП по грузоперевозкам. Вечером 21-го коллеги решили поужинать в кафе. За соседним столиком был нетрезвый мужчина из Улан-Удэ (Бурятия) — боец ММА. Андрей переносил с одного стола на другой свой шашлык, а бурят сказал ему резко: «Давай сюда мясо». Тот ответил: «Иди и купи». Завязался конфликт. Агрессор бросил деньги Андрею в лицо, и мужчины решили выйти на улицу. Андрею было 43 года предоставлено Екатериной Лунеговой «Мне позвонил начальник Андрея. Он рассказал, что в какой-то момент потерял Андрея из виду, а когда вышел на улицу, заметил, как мой муж лежал на асфальте. Начальник (друг погибшего — прим. ред.) вызвал такси, тут же увез Андрея в больницу — там же, в Манчжурии. Муж получил сильный удар по голове, в госпитале провели трепанацию черепа», — вспомнила Екатерина. Несколько дней Андрей пролежал в коме, врачам не удалось его спасти. В ночь на 23 июня Екатерина прилетела в Китай с подругой, чтобы попасть в клинику и в российское консульство в Харбине (расстояние между Харбином и Манчжурией — 617 км). Перелет и расходы компенсировал начальник Андрея. «Муж лежал под ИВЛ. Я с ним там была. Какой-то раствор ему ставили в капельницах. У врачей спрашивала, может, есть какие-то надежды. Может, его в другое место перевести хотели. Но врач сказал, что нет, его даже трогать нельзя. Сказали, если бы он выжил, то стал бы овощем. Был один удар в висок. И все. У него получилось кровоизлияние моментально», — описала ситуацию вдова. Екатерина сейчас тащит на себе троих детей со страницы в соцсети вдовы Екатерины На дебошира завели уголовное дело, сейчас он сидит в китайской тюрьме. Дело находится на этапе медэкспертизы, суд начнется по ее завершении. Депортировать в Россию его не планируют. Мать бурята ищет юриста, добивается встречи с сыном. «Китайские следователи сообщили, что пока идет экспертиза, сколько она продлится, неизвестно. Потом мне нужно будет повторно лететь в консульство в Харбин. Тело (оно находится в Манчжурии — прим. ред.) просто так не забрать, требуются определенные справки, которые нужно делать в китайском консульстве, — и потом все заверять», — сетует Екатерина. По ее словам, сутки содержания тела в морге обходятся в 6,5 тысячи рублей. Ускорить процесс невозможно. Она планирует связаться с консульством 21 июля. Новость по теме Китай отказался выдавать тело убитого многодетного свердловчанина «У меня нет таких огромных средств. Экспертиза будет идти от 25 дней. Если даже 25 умножить на шесть тысяч, это порядка 180 тысяч рублей. Ведь не по моей прихоти они сделали экспертизу. Почему я обязана платить? Пусть следственный комитет [Китая] компенсирует траты. К тому же морг частный, единственный на Маньчжурию. Консул сказал, что будет поднимать этот вопрос», — поделилась вдова. Переводчик из Китая помог ей сторговаться и снизить стоимость услуг за нахождение мужа в больнице до 700 тысяч рублей. «Сначала в больнице запросили 104 тысячи рублей за зашивание тела, что абсурдно. Мы сделали вскрытие, и они запросили 200 тысяч рублей за одну лишь справку. А изначально операция стоила 130 тыс., при этом за каждый день пребывания в больнице они запрашивали от 100 до 150 тысяч. В итоге после вмешательства переводчика мы заплатили только 200 тысяч — за справку. Нужно было поставить три печати: в больнице, в СК и в отделении полиции. Нас гоняют туда-сюда», — возмущается Екатерина. Старшему сыну Артему исполнилось 20 лет, Ане — 15, а младшей Вике — 9. Свердловчанка работает в сфере менеджмента. Она пыталась оформить пособие, но соцслужбы ей отказали, поскольку доход Екатерины превышает прожиточный минимум на тысячу рублей. «Как они это посчитали — тоже вот очень интересно», — недоумевает вдова. Финансово ее немного поддерживают родные и знакомые. Екатерина все же надеется получить компенсацию от бурята, который убил ее мужа одним ударом в правый висок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вдова погибшего в Китае дальнобойщика из Екатеринбурга Андрея Лунегова Екатерина почти месяц ждет экспертизу и в тревоге гадает, какую сумму ей насчитают больница и морг за хранение тела и дальнейшее кремирование. Изначально речь шла вообще об 1,5 миллиона рублей, но в процессе переговоров удалось сбить цену. Женщина сейчас одна воспитывает троих детей и никак не может оформить пособия, рассказала она корреспонденту URA.RU. Андрея не стало 26 июня. Многодетный отец отправился в командировку в Маньчжурию со своим другом, на которого оформлено ИП по грузоперевозкам. Вечером 21-го коллеги решили поужинать в кафе. За соседним столиком был нетрезвый мужчина из Улан-Удэ (Бурятия) — боец ММА. Андрей переносил с одного стола на другой свой шашлык, а бурят сказал ему резко: «Давай сюда мясо». Тот ответил: «Иди и купи». Завязался конфликт. Агрессор бросил деньги Андрею в лицо, и мужчины решили выйти на улицу. «Мне позвонил начальник Андрея. Он рассказал, что в какой-то момент потерял Андрея из виду, а когда вышел на улицу, заметил, как мой муж лежал на асфальте. Начальник (друг погибшего — прим. ред.) вызвал такси, тут же увез Андрея в больницу — там же, в Манчжурии. Муж получил сильный удар по голове, в госпитале провели трепанацию черепа», — вспомнила Екатерина. Несколько дней Андрей пролежал в коме, врачам не удалось его спасти. В ночь на 23 июня Екатерина прилетела в Китай с подругой, чтобы попасть в клинику и в российское консульство в Харбине (расстояние между Харбином и Манчжурией — 617 км). Перелет и расходы компенсировал начальник Андрея. «Муж лежал под ИВЛ. Я с ним там была. Какой-то раствор ему ставили в капельницах. У врачей спрашивала, может, есть какие-то надежды. Может, его в другое место перевести хотели. Но врач сказал, что нет, его даже трогать нельзя. Сказали, если бы он выжил, то стал бы овощем. Был один удар в висок. И все. У него получилось кровоизлияние моментально», — описала ситуацию вдова. На дебошира завели уголовное дело, сейчас он сидит в китайской тюрьме. Дело находится на этапе медэкспертизы, суд начнется по ее завершении. Депортировать в Россию его не планируют. Мать бурята ищет юриста, добивается встречи с сыном. «Китайские следователи сообщили, что пока идет экспертиза, сколько она продлится, неизвестно. Потом мне нужно будет повторно лететь в консульство в Харбин. Тело (оно находится в Манчжурии — прим. ред.) просто так не забрать, требуются определенные справки, которые нужно делать в китайском консульстве, — и потом все заверять», — сетует Екатерина. По ее словам, сутки содержания тела в морге обходятся в 6,5 тысячи рублей. Ускорить процесс невозможно. Она планирует связаться с консульством 21 июля. «У меня нет таких огромных средств. Экспертиза будет идти от 25 дней. Если даже 25 умножить на шесть тысяч, это порядка 180 тысяч рублей. Ведь не по моей прихоти они сделали экспертизу. Почему я обязана платить? Пусть следственный комитет [Китая] компенсирует траты. К тому же морг частный, единственный на Маньчжурию. Консул сказал, что будет поднимать этот вопрос», — поделилась вдова. Переводчик из Китая помог ей сторговаться и снизить стоимость услуг за нахождение мужа в больнице до 700 тысяч рублей. «Сначала в больнице запросили 104 тысячи рублей за зашивание тела, что абсурдно. Мы сделали вскрытие, и они запросили 200 тысяч рублей за одну лишь справку. А изначально операция стоила 130 тыс., при этом за каждый день пребывания в больнице они запрашивали от 100 до 150 тысяч. В итоге после вмешательства переводчика мы заплатили только 200 тысяч — за справку. Нужно было поставить три печати: в больнице, в СК и в отделении полиции. Нас гоняют туда-сюда», — возмущается Екатерина. Старшему сыну Артему исполнилось 20 лет, Ане — 15, а младшей Вике — 9. Свердловчанка работает в сфере менеджмента. Она пыталась оформить пособие, но соцслужбы ей отказали, поскольку доход Екатерины превышает прожиточный минимум на тысячу рублей. «Как они это посчитали — тоже вот очень интересно», — недоумевает вдова. Финансово ее немного поддерживают родные и знакомые. Екатерина все же надеется получить компенсацию от бурята, который убил ее мужа одним ударом в правый висок.