На Новой Сортировке днем 8 августа екатеринбуржцы устроили давку, разбирая фрукты задержанных торговцев-нелегалов. Силовики разрешили горожанам бесплатно забрать товар с незаконного прилавка. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
Торговцев-мигрантов задержали и отправили в автобус, а торговую точку оставили бесхозной, разрешив людям разобрать фрукты. Большинство из тех, кто участвовал в бесплатной раздаче товара — бабушки. Они отмечают, что всегда закупаются здесь и никогда не жалуются.
Облаву на иностранцев проводили сотрудники полиции вместе с общественниками и добровольной народной дружиной. В ходе мероприятия закрыто две точки.
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