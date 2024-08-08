Екатеринбуржцы устроили давку, разбирая фрукты задержанных торговцев-нелегалов. Видео

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Торговую точку мигрантов разобрали
Торговую точку мигрантов разобрали Фото:

На Новой Сортировке днем 8 августа екатеринбуржцы устроили давку, разбирая фрукты задержанных торговцев-нелегалов. Силовики разрешили горожанам бесплатно забрать товар с незаконного прилавка. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

Торговцев-мигрантов задержали и отправили в автобус, а торговую точку оставили бесхозной, разрешив людям разобрать фрукты. Большинство из тех, кто участвовал в бесплатной раздаче товара — бабушки. Они отмечают, что всегда закупаются здесь и никогда не жалуются.

Облаву на иностранцев проводили сотрудники полиции вместе с общественниками и добровольной народной дружиной. В ходе мероприятия закрыто две точки.

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На Новой Сортировке днем 8 августа екатеринбуржцы устроили давку, разбирая фрукты задержанных торговцев-нелегалов. Силовики разрешили горожанам бесплатно забрать товар с незаконного прилавка. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. Торговцев-мигрантов задержали и отправили в автобус, а торговую точку оставили бесхозной, разрешив людям разобрать фрукты. Большинство из тех, кто участвовал в бесплатной раздаче товара — бабушки. Они отмечают, что всегда закупаются здесь и никогда не жалуются. Облаву на иностранцев проводили сотрудники полиции вместе с общественниками и добровольной народной дружиной. В ходе мероприятия закрыто две точки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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