Екатеринбуржцы устроили давку, разбирая фрукты задержанных торговцев-нелегалов. Видео

08 августа 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Торговую точку мигрантов разобрали Фото: Елизавета Миргазова На Новой Сортировке днем 8 августа екатеринбуржцы устроили давку, разбирая фрукты задержанных торговцев-нелегалов. Силовики разрешили горожанам бесплатно забрать товар с незаконного прилавка. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. Торговцев-мигрантов задержали и отправили в автобус, а торговую точку оставили бесхозной, разрешив людям разобрать фрукты. Большинство из тех, кто участвовал в бесплатной раздаче товара — бабушки. Они отмечают, что всегда закупаются здесь и никогда не жалуются. Облаву на иностранцев проводили сотрудники полиции вместе с общественниками и добровольной народной дружиной. В ходе мероприятия закрыто две точки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Новой Сортировке днем 8 августа екатеринбуржцы устроили давку, разбирая фрукты задержанных торговцев-нелегалов. Силовики разрешили горожанам бесплатно забрать товар с незаконного прилавка. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. Торговцев-мигрантов задержали и отправили в автобус, а торговую точку оставили бесхозной, разрешив людям разобрать фрукты. Большинство из тех, кто участвовал в бесплатной раздаче товара — бабушки. Они отмечают, что всегда закупаются здесь и никогда не жалуются. Облаву на иностранцев проводили сотрудники полиции вместе с общественниками и добровольной народной дружиной. В ходе мероприятия закрыто две точки.