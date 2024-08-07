07 августа 2024

В ХМАО назвали рабочие вакансии с самыми высокими зарплатами

«Авито»: самую выгодную заплату среди рабочих в ХМАО платят экскаваторщикам
© Служба новостей «URA.RU»
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Экскаваторщикам в ХМАО стали предлагать выгодные зарплаты Фото:

Наиболее выгодные вакансии среди рабочих специальностей в ХМАО стали предлагать водителям экскаваторов. Сотрудники могут рассчитывать на зарплату почти в 130 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы».

«В ХМАО самые высокие средние зарплаты для кандидатов по рабочим специальностям в июле 2024 года предлагали на вакансиях водителя экскаватора — 127 596 рублей в месяц при полной занятости. Это на 25% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — говорится в исследовании.

Прибыльные вакансии также предлагают крановщикам, которые могут рассчитывать в среднем на 115 тысяч рублей в месяц. А операторам станков в регионе обещают около 112,6 тысячи. «Сфера доставки, грузоперевозок и логистики остается крайне востребованной среди работодателей — в июле текущего года доля вакансий для специалистов в этой отрасли составила 6,4% от общего числа всех вакансий, уступив только производственной и строительной сферам», — объясняет директор направления «Такси, транспорт и логистика» сервиса Артем Егоренков.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО увеличилась средняя зарплата. За июль югорские компании подняли оплату более чем на 7%.

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Наиболее выгодные вакансии среди рабочих специальностей в ХМАО стали предлагать водителям экскаваторов. Сотрудники могут рассчитывать на зарплату почти в 130 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы». «В ХМАО самые высокие средние зарплаты для кандидатов по рабочим специальностям в июле 2024 года предлагали на вакансиях водителя экскаватора — 127 596 рублей в месяц при полной занятости. Это на 25% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — говорится в исследовании. Прибыльные вакансии также предлагают крановщикам, которые могут рассчитывать в среднем на 115 тысяч рублей в месяц. А операторам станков в регионе обещают около 112,6 тысячи. «Сфера доставки, грузоперевозок и логистики остается крайне востребованной среди работодателей — в июле текущего года доля вакансий для специалистов в этой отрасли составила 6,4% от общего числа всех вакансий, уступив только производственной и строительной сферам», — объясняет директор направления «Такси, транспорт и логистика» сервиса Артем Егоренков. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО увеличилась средняя зарплата. За июль югорские компании подняли оплату более чем на 7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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