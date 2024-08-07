В ХМАО назвали рабочие вакансии с самыми высокими зарплатами

«Авито»: самую выгодную заплату среди рабочих в ХМАО платят экскаваторщикам

08 августа 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Экскаваторщикам в ХМАО стали предлагать выгодные зарплаты Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Наиболее выгодные вакансии среди рабочих специальностей в ХМАО стали предлагать водителям экскаваторов. Сотрудники могут рассчитывать на зарплату почти в 130 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы». «В ХМАО самые высокие средние зарплаты для кандидатов по рабочим специальностям в июле 2024 года предлагали на вакансиях водителя экскаватора — 127 596 рублей в месяц при полной занятости. Это на 25% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — говорится в исследовании. Прибыльные вакансии также предлагают крановщикам, которые могут рассчитывать в среднем на 115 тысяч рублей в месяц. А операторам станков в регионе обещают около 112,6 тысячи. «Сфера доставки, грузоперевозок и логистики остается крайне востребованной среди работодателей — в июле текущего года доля вакансий для специалистов в этой отрасли составила 6,4% от общего числа всех вакансий, уступив только производственной и строительной сферам», — объясняет директор направления «Такси, транспорт и логистика» сервиса Артем Егоренков. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО увеличилась средняя зарплата. За июль югорские компании подняли оплату более чем на 7%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наиболее выгодные вакансии среди рабочих специальностей в ХМАО стали предлагать водителям экскаваторов. Сотрудники могут рассчитывать на зарплату почти в 130 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы». «В ХМАО самые высокие средние зарплаты для кандидатов по рабочим специальностям в июле 2024 года предлагали на вакансиях водителя экскаватора — 127 596 рублей в месяц при полной занятости. Это на 25% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — говорится в исследовании. Прибыльные вакансии также предлагают крановщикам, которые могут рассчитывать в среднем на 115 тысяч рублей в месяц. А операторам станков в регионе обещают около 112,6 тысячи. «Сфера доставки, грузоперевозок и логистики остается крайне востребованной среди работодателей — в июле текущего года доля вакансий для специалистов в этой отрасли составила 6,4% от общего числа всех вакансий, уступив только производственной и строительной сферам», — объясняет директор направления «Такси, транспорт и логистика» сервиса Артем Егоренков. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО увеличилась средняя зарплата. За июль югорские компании подняли оплату более чем на 7%.