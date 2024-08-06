06 августа 2024

Компании ХМАО резко подняли зарплаты сотрудникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплаты по региону выросли на 7%
Зарплаты по региону выросли на 7% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе увеличилась средняя зарплата. За июль югорские компании подняли оплату более чем на 7%, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter.

«Медианная предлагаемая зарплата в ХМАО за июль составила 80 400 рублей. В июне работодатели были готовы платить сотрудникам 75 142 рублей. За месяц рост составил 7,1%», — следует из статистики сервиса. Средняя ожидаемая зарплата в регионе при этом находится на уровне 70 тысяч рублей.

Больше всего с начала года зарплата выросла у административного персонала. В среднем она составляет 85 300 рублей (+44,7%). Оплата на производствах тем временем поднялась до медианы в 128 900 рублей, (+31,5%), а в сфере закупок — до 75 100 рублей (+29,3%).

Ранее URA.RU рассказывало, в каких компаниях ХМАО чаще всего платят высокие зарплаты. Тогда в топ попали нефтяные и строительные предприятия.

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В Ханты-Мансийском автономном округе увеличилась средняя зарплата. За июль югорские компании подняли оплату более чем на 7%, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter. «Медианная предлагаемая зарплата в ХМАО за июль составила 80 400 рублей. В июне работодатели были готовы платить сотрудникам 75 142 рублей. За месяц рост составил 7,1%», — следует из статистики сервиса. Средняя ожидаемая зарплата в регионе при этом находится на уровне 70 тысяч рублей. Больше всего с начала года зарплата выросла у административного персонала. В среднем она составляет 85 300 рублей (+44,7%). Оплата на производствах тем временем поднялась до медианы в 128 900 рублей, (+31,5%), а в сфере закупок — до 75 100 рублей (+29,3%). Ранее URA.RU рассказывало, в каких компаниях ХМАО чаще всего платят высокие зарплаты. Тогда в топ попали нефтяные и строительные предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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