Компании ХМАО резко подняли зарплаты сотрудникам

В Ханты-Мансийском автономном округе увеличилась средняя зарплата. За июль югорские компании подняли оплату более чем на 7%, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter.
«Медианная предлагаемая зарплата в ХМАО за июль составила 80 400 рублей. В июне работодатели были готовы платить сотрудникам 75 142 рублей. За месяц рост составил 7,1%», — следует из статистики сервиса. Средняя ожидаемая зарплата в регионе при этом находится на уровне 70 тысяч рублей.
Больше всего с начала года зарплата выросла у административного персонала. В среднем она составляет 85 300 рублей (+44,7%). Оплата на производствах тем временем поднялась до медианы в 128 900 рублей, (+31,5%), а в сфере закупок — до 75 100 рублей (+29,3%).
Ранее URA.RU рассказывало, в каких компаниях ХМАО чаще всего платят высокие зарплаты. Тогда в топ попали нефтяные и строительные предприятия.
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