Бывшая жена свердловского бойца СВО, напавшего на нее, хамила ему перед смертью

Причиной, по которой житель Богдановича (Свердловская область) — участник спецоперации — напал на бывшую супругу и ее нового мужа, стало хамство. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.
«Она нахамила ему перед смертью, был скандал», — пояснил собеседник, не уточняя другие подробности. Как ранее сообщало URA.RU, вечером 7 августа Константин М. выстрелил в бывшую жену Татьяну и ее нового мужа. Женщина скончалась, мужчина находится в больнице.
После этого боец скрылся с места преступления, силовики начали его поиски. Нашли мужчину мертвым, рядом лежало огнестрельное оружие. У него с бывшей супругой остались две дочери. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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