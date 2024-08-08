Бывшая жена свердловского бойца СВО, напавшего на нее, хамила ему перед смертью

08 августа 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Между бывшими супругами произошел конфликт, у них остались двое детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся Причиной, по которой житель Богдановича (Свердловская область) — участник спецоперации — напал на бывшую супругу и ее нового мужа, стало хамство. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Она нахамила ему перед смертью, был скандал», — пояснил собеседник, не уточняя другие подробности. Как ранее сообщало URA.RU, вечером 7 августа Константин М. выстрелил в бывшую жену Татьяну и ее нового мужа. Женщина скончалась, мужчина находится в больнице. После этого боец скрылся с места преступления, силовики начали его поиски. Нашли мужчину мертвым, рядом лежало огнестрельное оружие. У него с бывшей супругой остались две дочери. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной, по которой житель Богдановича (Свердловская область) — участник спецоперации — напал на бывшую супругу и ее нового мужа, стало хамство. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Она нахамила ему перед смертью, был скандал», — пояснил собеседник, не уточняя другие подробности. Как ранее сообщало URA.RU, вечером 7 августа Константин М. выстрелил в бывшую жену Татьяну и ее нового мужа. Женщина скончалась, мужчина находится в больнице. После этого боец скрылся с места преступления, силовики начали его поиски. Нашли мужчину мертвым, рядом лежало огнестрельное оружие. У него с бывшей супругой остались две дочери. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.