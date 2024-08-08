Сельдяной король: что это за рыба, где она обитает и какие бедствия предвещает

На пляже в Эквадоре нашли сельдяного короля

08 августа 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

На пляже в Эквадоре нашли сельдяного короля (архивное фото) Фото: CC BY-SA 2.0\Udo Schröter\Flicker Отдыхающие на пляже в Эквадоре обнаружили трехметрового сельдяного короля. Это редкая рыба, длина которой может достигать 11 метров. Сельдяные короли обитают на большой глубине, заметить их на поверхности — большая редкость. Именно из-за того, что это глубоководное животное, его считают предвестником стихийных бедствий. О том, кто такой сельдяной король и какие беды он предвещает — в материале URA.RU. Кто такой сельдяной король У сельдяного короля длинное, змееобразное тело без хвостового плавника. Вес рыбы может достигать 250 килограммов. Тело сельдяного короля имеет серебристо-белый оттенок, голова — синеватый, плавники — ярко-красный. Кроме того, у этого животного нет чешуи, его тело покрыто костными бугорками. Также отсутствует плавательный пузырь. Сельдяной король обитают на глубинах морей и океанов до одной тысячи метров. Питается он ракообразными, кальмарами и мелкой рыбой. Вес сельдяного короля может достигать 250 килограммов Фото: CC BY 3.0\Sandstein \Wikipedia Почему сельдяной король получил такое название Рыбу так назвали норвежские рыбаки, потому что они заметили ее в косяках сельди, но отличали ее благодаря некой «короне» на голове. Эта «корона» образовалась удлиненными первыми лучами спинного плавника рыбы. Так и получилось название «сельдяной король» — рыба с короной, обитающая в косяках сельди. Сельдяной король — предвестник стихийных бедствий Существует поверие, что сельдяной король предвещает землетрясения и цунами. Такие суеверия получили широкую огласку после землетрясения в Японии в 2011 году. Тогда на японские пляжи выбросило около 20 сельдяных королей. Кроме того, этих рыб видели в Чили незадолго до землетрясения в 2010 году. Ученые полагают, что эти животные могут замечать признаки грядущих землетрясений, поскольку глубоководные рыбы гораздо чувствительнее к движениям активных разломов. Однако достоверных подтверждений этому все же пока нет. Достоверных подтверждений тому, что сельдяной король может чувствовать грядущие землетрясения, пока нет Фото: Katia Cao/FishBase/CC BY 3.0 NO/ Crop Легенды о морских змеях Считается, что сельдяные короли были причиной появления легенд о морских змеях. Эта змееобразная необычная рыба плавает головой кверху, располагая тело близко к вертикальному положению. Подобная характеристика и огромные размеры рыбы придают схожесть с мифическими существами. Сельдяной король встречается очень редко. Он не любит мелководье, именно поэтому встретить такую рыбу практически невозможно. Сельдяной король мог быть причиной появления легенд о морских змеях Фото: CC BY-SA 3.0\Rvalette\Wikipedia Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отдыхающие на пляже в Эквадоре обнаружили трехметрового сельдяного короля. Это редкая рыба, длина которой может достигать 11 метров. Сельдяные короли обитают на большой глубине, заметить их на поверхности — большая редкость. Именно из-за того, что это глубоководное животное, его считают предвестником стихийных бедствий. О том, кто такой сельдяной король и какие беды он предвещает — в материале URA.RU. У сельдяного короля длинное, змееобразное тело без хвостового плавника. Вес рыбы может достигать 250 килограммов. Тело сельдяного короля имеет серебристо-белый оттенок, голова — синеватый, плавники — ярко-красный. Кроме того, у этого животного нет чешуи, его тело покрыто костными бугорками. Также отсутствует плавательный пузырь. Сельдяной король обитают на глубинах морей и океанов до одной тысячи метров. Питается он ракообразными, кальмарами и мелкой рыбой. Рыбу так назвали норвежские рыбаки, потому что они заметили ее в косяках сельди, но отличали ее благодаря некой «короне» на голове. Эта «корона» образовалась удлиненными первыми лучами спинного плавника рыбы. Так и получилось название «сельдяной король» — рыба с короной, обитающая в косяках сельди. Существует поверие, что сельдяной король предвещает землетрясения и цунами. Такие суеверия получили широкую огласку после землетрясения в Японии в 2011 году. Тогда на японские пляжи выбросило около 20 сельдяных королей. Кроме того, этих рыб видели в Чили незадолго до землетрясения в 2010 году. Ученые полагают, что эти животные могут замечать признаки грядущих землетрясений, поскольку глубоководные рыбы гораздо чувствительнее к движениям активных разломов. Однако достоверных подтверждений этому все же пока нет. Считается, что сельдяные короли были причиной появления легенд о морских змеях. Эта змееобразная необычная рыба плавает головой кверху, располагая тело близко к вертикальному положению. Подобная характеристика и огромные размеры рыбы придают схожесть с мифическими существами. Сельдяной король встречается очень редко. Он не любит мелководье, именно поэтому встретить такую рыбу практически невозможно.