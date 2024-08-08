Сельдяной король: что это за рыба, где она обитает и какие бедствия предвещает

На пляже в Эквадоре нашли сельдяного короля (архивное фото)Фото: CC BY-SA 2.0\Udo Schröter\Flicker
Отдыхающие на пляже в Эквадоре обнаружили трехметрового сельдяного короля. Это редкая рыба, длина которой может достигать 11 метров. Сельдяные короли обитают на большой глубине, заметить их на поверхности — большая редкость. Именно из-за того, что это глубоководное животное, его считают предвестником стихийных бедствий. О том, кто такой сельдяной король и какие беды он предвещает — в материале URA.RU.
Кто такой сельдяной король
У сельдяного короля длинное, змееобразное тело без хвостового плавника. Вес рыбы может достигать 250 килограммов. Тело сельдяного короля имеет серебристо-белый оттенок, голова — синеватый, плавники — ярко-красный. Кроме того, у этого животного нет чешуи, его тело покрыто костными бугорками. Также отсутствует плавательный пузырь.
Сельдяной король обитают на глубинах морей и океанов до одной тысячи метров. Питается он ракообразными, кальмарами и мелкой рыбой.
Вес сельдяного короля может достигать 250 килограммов
Фото: CC BY 3.0\Sandstein \Wikipedia
Почему сельдяной король получил такое название
Рыбу так назвали норвежские рыбаки, потому что они заметили ее в косяках сельди, но отличали ее благодаря некой «короне» на голове. Эта «корона» образовалась удлиненными первыми лучами спинного плавника рыбы. Так и получилось название «сельдяной король» — рыба с короной, обитающая в косяках сельди.
Сельдяной король — предвестник стихийных бедствий
Существует поверие, что сельдяной король предвещает землетрясения и цунами. Такие суеверия получили широкую огласку после землетрясения в Японии в 2011 году. Тогда на японские пляжи выбросило около 20 сельдяных королей. Кроме того, этих рыб видели в Чили незадолго до землетрясения в 2010 году.
Ученые полагают, что эти животные могут замечать признаки грядущих землетрясений, поскольку глубоководные рыбы гораздо чувствительнее к движениям активных разломов. Однако достоверных подтверждений этому все же пока нет.
Достоверных подтверждений тому, что сельдяной король может чувствовать грядущие землетрясения, пока нет
Фото: Katia Cao/FishBase/CC BY 3.0 NO/ Crop
Легенды о морских змеях
Считается, что сельдяные короли были причиной появления легенд о морских змеях. Эта змееобразная необычная рыба плавает головой кверху, располагая тело близко к вертикальному положению. Подобная характеристика и огромные размеры рыбы придают схожесть с мифическими существами.
Сельдяной король встречается очень редко. Он не любит мелководье, именно поэтому встретить такую рыбу практически невозможно.
Сельдяной король мог быть причиной появления легенд о морских змеях
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Отдыхающие на пляже в Эквадоре обнаружили трехметрового сельдяного короля. Это редкая рыба, длина которой может достигать 11 метров. Сельдяные короли обитают на большой глубине, заметить их на поверхности — большая редкость. Именно из-за того, что это глубоководное животное, его считают предвестником стихийных бедствий. О том, кто такой сельдяной король и какие беды он предвещает — в материале URA.RU. У сельдяного короля длинное, змееобразное тело без хвостового плавника. Вес рыбы может достигать 250 килограммов. Тело сельдяного короля имеет серебристо-белый оттенок, голова — синеватый, плавники — ярко-красный. Кроме того, у этого животного нет чешуи, его тело покрыто костными бугорками. Также отсутствует плавательный пузырь. Сельдяной король обитают на глубинах морей и океанов до одной тысячи метров. Питается он ракообразными, кальмарами и мелкой рыбой. Рыбу так назвали норвежские рыбаки, потому что они заметили ее в косяках сельди, но отличали ее благодаря некой «короне» на голове. Эта «корона» образовалась удлиненными первыми лучами спинного плавника рыбы. Так и получилось название «сельдяной король» — рыба с короной, обитающая в косяках сельди. Существует поверие, что сельдяной король предвещает землетрясения и цунами. Такие суеверия получили широкую огласку после землетрясения в Японии в 2011 году. Тогда на японские пляжи выбросило около 20 сельдяных королей. Кроме того, этих рыб видели в Чили незадолго до землетрясения в 2010 году. Ученые полагают, что эти животные могут замечать признаки грядущих землетрясений, поскольку глубоководные рыбы гораздо чувствительнее к движениям активных разломов. Однако достоверных подтверждений этому все же пока нет. Считается, что сельдяные короли были причиной появления легенд о морских змеях. Эта змееобразная необычная рыба плавает головой кверху, располагая тело близко к вертикальному положению. Подобная характеристика и огромные размеры рыбы придают схожесть с мифическими существами. Сельдяной король встречается очень редко. Он не любит мелководье, именно поэтому встретить такую рыбу практически невозможно.