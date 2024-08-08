Подоляк: Украина начала наступление, чтобы усилить переговорные позиции

ВСУ начали наступление на Курскую область, чтобы усилить переговорные позиции. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Ситуация в Курской области позволит Киеву усилить переговорные позиции, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Он убежден, что действия военных в пределах границ РФ будут „пугать“ россиян и ухудшат их отношение к президенту [РФ] Владимиру Путину», — пишет NEWS.ru.
По мнению Подоляка, атака украинских сил на приграничные территории России поможет Киеву оказать влияние на будущий процесс переговоров. Он добавил, что так власти Украины смогут «что-то дожать, получить».
Ранее Минобороны РФ озвучило потери ВСУ с начала атак на Курскую область. Так, потери Украины составили 660 военных и 82 единицы бронетехники.
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