Подоляк: Украина начала наступление, чтобы усилить переговорные позиции

08 августа 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк считает, что наступление ВСУ на Курскую область поможет Киеву повлиять на будущий процесс переговоров Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВСУ начали наступление на Курскую область, чтобы усилить переговорные позиции. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Ситуация в Курской области позволит Киеву усилить переговорные позиции, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Он убежден, что действия военных в пределах границ РФ будут „пугать“ россиян и ухудшат их отношение к президенту [РФ] Владимиру Путину», — пишет NEWS.ru. По мнению Подоляка, атака украинских сил на приграничные территории России поможет Киеву оказать влияние на будущий процесс переговоров. Он добавил, что так власти Украины смогут «что-то дожать, получить». Ранее Минобороны РФ озвучило потери ВСУ с начала атак на Курскую область. Так, потери Украины составили 660 военных и 82 единицы бронетехники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ начали наступление на Курскую область, чтобы усилить переговорные позиции. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Ситуация в Курской области позволит Киеву усилить переговорные позиции, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Он убежден, что действия военных в пределах границ РФ будут „пугать“ россиян и ухудшат их отношение к президенту [РФ] Владимиру Путину», — пишет NEWS.ru. По мнению Подоляка, атака украинских сил на приграничные территории России поможет Киеву оказать влияние на будущий процесс переговоров. Он добавил, что так власти Украины смогут «что-то дожать, получить». Ранее Минобороны РФ озвучило потери ВСУ с начала атак на Курскую область. Так, потери Украины составили 660 военных и 82 единицы бронетехники.