Подоляк: Украина начала наступление, чтобы усилить переговорные позиции

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Подоляк Михаил,  stock
Михаил Подоляк считает, что наступление ВСУ на Курскую область поможет Киеву повлиять на будущий процесс переговоров Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ начали наступление на Курскую область, чтобы усилить переговорные позиции. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Ситуация в Курской области позволит Киеву усилить переговорные позиции, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Он убежден, что действия военных в пределах границ РФ будут „пугать“ россиян и ухудшат их отношение к президенту [РФ] Владимиру Путину», — пишет NEWS.ru.

По мнению Подоляка, атака украинских сил на приграничные территории России поможет Киеву оказать влияние на будущий процесс переговоров. Он добавил, что так власти Украины смогут «что-то дожать, получить».

Ранее Минобороны РФ озвучило потери ВСУ с начала атак на Курскую область. Так, потери Украины составили 660 военных и 82 единицы бронетехники.

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ВСУ начали наступление на Курскую область, чтобы усилить переговорные позиции. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Ситуация в Курской области позволит Киеву усилить переговорные позиции, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Он убежден, что действия военных в пределах границ РФ будут „пугать“ россиян и ухудшат их отношение к президенту [РФ] Владимиру Путину», — пишет NEWS.ru. По мнению Подоляка, атака украинских сил на приграничные территории России поможет Киеву оказать влияние на будущий процесс переговоров. Он добавил, что так власти Украины смогут «что-то дожать, получить». Ранее Минобороны РФ озвучило потери ВСУ с начала атак на Курскую область. Так, потери Украины составили 660 военных и 82 единицы бронетехники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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